觀塘市中心重建項目內的裕民坊公共運輸交匯處上周五（2日）正式啟用，市區重建局行政總監韋志成稱，交匯處啟用首4天已有逾90萬人次使用。而交匯處內的巴士總站，設置全港首個人工智能系統控制閘門開關，但啟用至今有9宗涉及閘門操作未如理想的報告。韋強調，在場職員已立即應變，包括轉用手動模式控制閘門，協助乘客上落，未有巴士服務受影響；又指系統需時熟習實際操作環境及突發情況。

佔地約16萬呎的裕民坊公共運輸交匯處本月2日清晨啟用，採用雙層式設計；新巴士總站設於商場1樓，地面則為小巴總站，共設8條巴士線及21條小巴線。韋志成在網誌透露，截至昨晚（5日）、即啟用首4天，已有約2,000班巴士及11,000班小巴使用新交匯處，合共有超過90萬人次使用。

交匯處內的巴士總站採用「人車分隔」的概念，中央位置為巴士停泊處，乘客候車區則在商場內，並設有8個巴士閘口，分開落客及上客區。巴士總站亦設置全港首個人工智能系統控制閘門開關。韋志成稱，系統啟用至今，運作大致順暢，但有9宗涉及閘門操作未如理想的報告，包括巴士未在指定位置停定，閘門便打開；閘門在乘客登車或落車後未能適時關上等情況。他強調，在場職員已即時應變，包括轉用手動模式控制閘門開關，協助乘客上落。

他又稱，人工智能閘門控制系統屬全港首創，系統在使用初期需時熟習巴士到站和離站的實際操作環境及突發情況，市建局與閘門、智能系統供應商將繼續監察系統運作，適時應變，維持候車區運作暢順。

認乘客需多費時往閘口 研設長者指示

韋志成續稱，新巴士總站的上落客位置，分佈在商場內環型候車區的8個閘口，乘客比以往需要多花時間步行到其搭乘巴士線的閘口，部份長者亦需要適應新候車區的佈局。他稱，吸取交匯處啟用數天的經驗，市建局正研究在交匯處內加設長者友善的指示標誌及資訊板，如用字體較大和顏色對比鮮明的設計，展示各條巴士和小巴線的車站位置和路線詳情。

一連五日的復活節及清明節假期即將結束，韋志成預料，明日（7日）將有大量乘客使用新公共交通交匯處，市建局將增派約200名職員，在交匯處的通道、出入口、候車區，以至觀塘港鐵站、裕民坊一帶，視察巴士和小巴總站的人流及運作。

交匯處內的商場另設「裕民市集」，有約130多個小販檔位，供受重建影響的同仁街臨時市場持牌小販遷入。韋志成稱，目前有約50檔營業，又引述部份小販指，在市集開幕首兩天，生意額與過去比較有1.5倍的升幅，平均每天有過千元的生意。

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