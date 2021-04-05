【本報訊】12港人被扣押內地，深圳法院判處其中8名港人「偷越邊境」罪成，他們在內地服刑完畢遣返香港，其中五人已完成強制隔離，昨被帶上沙田裁判法庭就原本牽涉的刑事案件應訊，是他們回港後首度在法庭露面。有被告家屬相隔多月後，終可親眼見到親人，激動得流淚。五人均沒申請保釋，全部還柙候訊。

大批市民到庭旁聽，未到9時半法庭已爆滿，司法機構開另一法庭作伸延法庭。昨日先應訊的是涉11.18理大圍城被控暴動的港大生郭子麟（20歲）。郭出庭時神色頗為緊張、不時張望，又拉拉他灰色圍衣的領袖。

郭子麟望旁聽席打眼色

郭子麟出庭後曾望向家屬席，郭母在兒子出庭後痛哭。散庭後郭的家屬在庭外仍不停哭泣，指今次是在香港首次見到子麟，對上一次見他是在內地，形容心情激動。郭其後因再商量提訊日期，再由羈留室步出法庭，他不時望向旁聽席，並向旁聽席打眼色及戚眉。

主控稱，與郭同案的其他被告已轉介到區域法院，而郭途中離港，並在內地服刑完畢，回港後須隔離，昨日出庭。主控申請案件押後至5月5日在屯門法院再訊，以轉介被告與同案其他被告一併處理。

前年警方圍攻理工大學期間，市民在各區示威試圖解圍，油麻地一帶有示威者與警方激烈衝突，逾200人被拘控。郭被控前年11月18日在油麻地彌敦道一帶參與暴動等罪，案件涉另外12名被告，案件已轉介區域法院。

其後出庭的黃偉然（30歲），控方將案件押後至5月3日在粉嶺法院再訊。出庭時黃偉然的視線一直沒有離開過旁聽席，他的媽媽及太太散庭後均表示，昨日是第一次見到黃，感到很開心。黃被控去年1月16日在上水吳屋村附近製造俗稱DNT的強力炸藥，被控一項製造爆炸品罪。

張銘裕嚴文謙不時聊天

其後應訊的是張俊富（24歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）三人。三人一同步出囚室，張銘裕看到旁聽席時點頭，嚴文謙則擰擰頭、鬆鬆脖子，又托口罩；張俊富則一臉正經。張銘裕及嚴文謙不時談話，其後張銘裕主動與張俊富耳語，兩人亦有交談。

控方將案押後至5月3日在東區法院再訊，並申請充公被告的保釋金及人事擔保金額，指此案將在高等法院原訟庭審理。主任裁判官溫紹明問代表大狀，是否已就充公保釋金事宜向被告索取指示。代表大律師均指希望保釋金事宜可到東區法院處理，三人均沒有申請保釋。

三人前年12月8日在灣仔遭警方突擊搜查時被捕，同被控一項串謀有意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪，控罪指稱三人與黃振強、吳智鴻及其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員。張俊富另被控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪，即在荃灣一工業大廈單位，管有一盒爆竹、一盒煙花、11支伸縮棍、一支雷射筆、四支辣椒噴霧及一個裝有13件避彈衣陶瓷板的盒。

案件編號： TMCC2223/19、ESCC2693/19、FLCC261/2020