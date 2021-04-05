俄羅斯當局月前突擊反對派地選論壇進行大抓捕，美國智庫大西洋理事會的多名成員都認為，反映民望跌至新低的普京政權極為恐慌。

大西洋理事會成員惠特莫爾指普京政府失去年輕一代和高學歷的城市專業人士階層支持，形容俄羅斯已進入「晚期普京主義」，意味普京及其親信無法決定公共議程，他們亦開始認清現實。另一成員史內戈瓦雅指反對派有望在今年的地選取得一定數量的議席，使當局大為緊張，加強打壓反對派，尤其針對草根組織，公民社會的任何自我組織行動均被視為直接威脅普京政權，料政治迫害在選前將進一步加劇。

成員弗里德形容普京政權已邁進像前蘇聯領導人布里茲尼夫執政的「停滯時代」。他解釋指，如今俄羅斯經濟停滯的同時，普京被傳出在黑海擁有奢華「私人行宮」惹來國民不滿，其管治手段似乎變得更緊張和頑固，連地區選舉這種普通的獨立政治活動也不放過，反映政權對公民社會的戒心。

賦權斷網禁反建制

有英媒亦引述數據指，武肺疫情和石油危機使普京的民望創新低，由前年的60%至70%跌至去年4月的59％。相反，揭露普京「私人行宮」的反對派領袖納瓦爾尼在網絡人氣高企。反對派屢屢成功透過社交網動員示威，威脅普京作為總統的合法性。普京遂於前年底簽署「網絡主權」法案，賦權當局在「緊急情況」下斷網，如在納瓦爾尼被捕觸發示威時就曾截斷手機網絡。惟有關法例卻始終無法禁絕反建制內容。

不過當局未有手軟，向拒絕應要求移除動員示威內容的五大社交平台興訟。人權監察的俄羅斯研究員艾伊柯茲那指，收緊限制數碼自由和其他公民自由是普京政府新一輪的審查行動，「自普京2012年上台後，審查行動已多次升級，眾多生效的法例損害公民社會」。

大西洋理事會網誌/英國Verdict