【本報訊】本港昨新增16宗確診個案，15宗屬輸入個案，其中八宗帶有N501Y變種病毒株，本港累計有173宗變種病毒個案，當中42%來自菲律賓。至於是否暫停菲律賓航班來港，衞生防護中心指要留待政府考慮。

昨新增的15宗輸入個案中，五名患者4月4日從印度抵港，其中兩人帶變種病毒株；四名患者則從巴基斯坦來港，其中兩人4月3日抵港，另兩人3月23日抵港，第12日樣本呈陽性，兩人均帶有變種病毒株；六名患者從菲律賓抵港，1人4月3日來港，其餘五人3月23日來港，第12日樣本呈陽性，當中有四人帶變種病毒株。

Vistara客機禁飛港

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港累計有173宗變種病毒個案，其中73宗來自菲律賓，巴基斯坦及印度則分別有35宗及13宗。她稱，全球均有航班來港，已預料會有其他地方輸入的變種病毒，故香港須嚴守入境21日指定檢疫等措施，至於是否暫停菲律賓航班來港，她稱待政府考慮。

TATA SIA Airlines（Vistara）營運於3月10日及4月4日由印度抵港的航班UK6391及UK6395分別有三及四名乘客確診，衞生署宣佈禁止該航空公司客機來港至4月19日。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，若香港出現巴西變種病毒，市民注射兩針疫苗效果可能不太好，或需要打第三針，暫時有關「溝針」的免疫反應科學數據不足，但預料不會出現特別的異常反應，港大正進行臨床研究。