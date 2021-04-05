【本報訊】警方開記招稱破獲本港歷來最大宗販運可卡因案件，先後在沙田一個工廈及住宅單位撿獲共重700多公斤的可卡因磚，部份毒品以武打巨星李小龍的肖像作包裝。兩名男子被捕後昨被押解至沙田裁判法院提堂，他們在庭上投訴遭警員「打嚇𠱁」。

被告為報稱兼職舞台技術員李仲文（25歲）及送貨員陸宇軒（19歲）。李被控兩項販運危險藥物罪，指他本月2日在火炭坳背灣街49至51號協力工業大廈的UG層近1號貨物升降機販運105公斤可卡因，及同日在同一大廈401室販運495公斤可卡因。陸則被控一項販運危險藥物罪，指他於本月3日在沙田花園城三期雅蕙苑一單位內販運46.2公斤可卡因。

還柙至5月再訊

兩被告透過律師投訴，調查時遭警員「打嚇𠱁」。控方申請押後案件四個月，指涉案毒品量龐大，總數達706.2公斤，需時待政府化驗所化驗。首被告沒申請保釋，第二被告則有申請但遭主任裁判官溫紹明拒絕。兩被告還柙至5月8日再訊。

警方本月2日下午派員在火炭坳背灣街一幢工廠大廈埋伏，在地下截查一名男子，在一部手推車發現裝有150磚、共重165公斤懷疑可卡因的5個紙箱，後在工廈一個單位搜獲450磚、共重495公斤的懷疑可卡因。警方並於3日清晨在沙田崗背一個私人住宅大廈外截查一名男子，並在其租用的單位內撿獲共重46公斤的42磚懷疑可卡因毒品。警方指行動中撿獲的毒品總值9.35億元，屬歷來最大宗販運可卡因案件。

案件編號：STCC1056/2021