【本報訊】虛擬貨幣狂潮下，投資比特幣成為新的行騙招數。香港城市大學犯罪心理學家黎定基分析，今次騙案的手法萬變不離其宗，只攻男性「貪財好色」兩大死穴，即使事主對賺錢沒太大興趣，亦難過美人關，奉勸寂寞男要帶眼識人。

黎定基表示，騙徒的伎倆一般簡單直接，利用人性弱點，例如寂寞、好美色及貪心，今次個案顯然騙徒看準事主對其美貌有興趣，甜言蜜語讓他產生幻想，一步步解除其戒心；所謂投資比特幣，只是藉可以賺大錢的虛擬貨幣，挑起事主的貪婪，令他更易落叠。

專家促經交易所買賣

比特幣熱潮方興未艾，國際巨企如Tesla 、PayPal近日均先後宣佈接受比特幣交易，令熱潮不斷升溫，上周五（2日）一度攻破六萬美元（折合約46.8萬港元）關口，創歷史新高。今次事主被騙11萬元，大約只能買到四分一枚比特幣。

去年本港警方接獲網上騙案舉報共6,678宗，部份與比特幣有關。虛擬貨幣買賣平台CoinUnited共同創辦人李思聰指，一般比特幣買賣，最安全是光顧有信譽的虛擬貨幣交易所，例如Binance、TideBit及MyEthShop等，因設有嚴密審核制度，相對安全，切忌胡亂把錢交由別人投資，或身懷巨款當面交易。