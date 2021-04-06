民主黨前議員林卓廷自離開立法會後，定期在Facebook以「Table TV」拍片講時事，惟早前因民主派初選案需還柙候審，該頻道一度停止更新，至今天（6日）其團隊在該頻道播出首集林的獄中書簡，由其子讀出首封獄中書，講述林在獄中的點滴，以及對家人之情。

首集「林卓廷獄中書」片長約22分鐘，包括剪輯片段回顧其從政生涯，先由林卓廷親述當初離開廉政公署、重返民主黨的原因，並引述時任民主黨主席何俊仁當時邀請他重返民主黨的一席話：「如果你想安安穩穩地過下半生，你留在廉署吧，如果你想在大時代有所發揮，你回來幫手吧。」林在片中稱，當時雖未有一口答應何俊仁，但實則心意已定，最終未有理會太太極力反對，重回民主黨，再度展開其政治生涯。

而其子讀出的首封林卓廷獄中書簡講述，初時被押往赤柱單獨囚禁時，「唔認識附近囚友，加上沒有報紙，沒有書，沒有紙筆，只能夠在狹小的囚室做運動」，但隨着時間流逝、與囚友言談間，漸漸認識在囚中的不少同路人，林除了珍惜每日的「放風」時間，更利用其高大身形「估算」鍛鍊時間：「由於沒有手錶，我也不知時間長短，惟有心裏估算，每次來回一段需要幾多秒，再估計要跑幾多百轉才跑夠半小時。」林卓廷說，每次跑步後再做掌上壓，能出一身汗，就是在獄中能感受到的「幸福」。

林更在信中分享，有一回他做運動前深呼吸，說了一句：「赤柱的空氣真清新」，讓身旁的懲教人員不能置信，正好體現了林信中所道的：「畢竟命運至此，與其自憐傷感，倒不如積極面對，在艱苦中尋找生趣。」林續透露，在獄中「多運動節約飲食」之下，「肚腩明顯縮減了」，連帶血壓亦下降至「非常靚仔的水平」。

林最後指，愧疚自己投身政治，讓太太憂心，生活在惶恐之中，亦不忍孩子在年少時經歷如此厄困，只盼能「盡力保護你們，減輕你們一點壓力⋯⋯希望你們莊敬自強，追尋自己的夢。」

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓﹙民主黨總部﹚

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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