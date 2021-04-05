【本報訊】網上瘋傳一條「天眼」片段，前日下午油麻地上海街一名約3歲女童，突跑出馬路，同行女子見狀，慌忙呼喊女童及奔上阻止，其間一輛紅頂小巴駛至，幸司機千鈞一髮間煞停小巴，在場人士無不抹一額冷汗，盛讚司機反應神速。網友亦大讚司機「神煞」，「真係神人，呢個盲點都見到」。

案發地曾發生奪命車禍

片段顯示前日下午2時23分，上海街近南京街行人過路處有女童突然奔出馬路，背後疑似其家長的長裙女子大驚，一邊喝止、一邊衝前企圖捉回女童。一輛紅色小巴駛至，二人快被撞到，幸小巴及時煞停，停車後車身還不停晃動，車頭與女童二人僅距離不足三呎，若收掣不及，二人恐成輪下亡魂，白裙婦急急抱女童跑上行人路離去。

小巴司機忠哥（50歲）昨憶述事件仍猶有餘悸，稱當時只有兩三秒作出反應，形容「大家避過一劫」，現場多南亞裔人居住，小朋友一般較佻皮，駕車經過都會打醒十二分精神，減慢車速。

報攤東主鄧女士指不時見兒童亂走出馬路，事發路口數年前曾發生奪命車禍，相信今次女童因「貪玩走出去，個大人又捉佢唔住」，幸小巴司機反應快。

此外，網上流傳一段車Cam片，昨午1時35分，一名司機駕車駛至觀塘宜安街街市對出時，一名男童從車罅中奔出，幸司機及時煞掣未致撞傷他，惟男童「唔識死」，繼續在馬路上「跳跳紮」，此時外傭出現在鏡頭內，但沒拖實男童，任由少主橫過馬路，自己站路邊，示意讓司機先行駛走。