55歲血癌外籍漢原預約接種德國BioNTech復必泰疫苗，但去錯接種中心，職員亦涉嫌無核實就為他打中國科興疫苗。中卓醫務被指負責營運肇事的九龍灣體育館疫苗接種中心，董事是呼吸科名醫曾華德，也是藝人曾華倩的胞兄。負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄認為，經多重關卡仍不發現問題，當然不理想，絕不應發生。

曾任醫學會副會長的林哲玄在港台節目《千禧年代》說，預約接種疫苗人士到中心後，一般要出示預約短訊，才獲放行入內；護士在接種站一般亦會詢問到場的市民，接種哪款疫苗。他又指，市民進入中心後，會收到將接種疫苗的單張，亦要同意接種；中心內亦有電視播放疫苗資料。

林哲玄提到，早前他本人預約打針時，首個確認預約的電話短訊，以及接種第一劑前一天收到的提示短訊，都無寫明即將接種哪款疫苗，但到上月底，接種第二劑前收到的提示短訊就有改善，列明疫苗名稱。

曾華德早前回覆《蘋果》查詢時，不認同旗下的中卓醫務是肇事接種中心的「營運者」，又謂打針前登記或確認身份等，並非由其團隊負責。至於政府仍未交代接待該名被打錯針者的職員，是公務員抑或營運機構的醫護，以及是否有處分。

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