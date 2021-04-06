復活節長假期今日結束，多個郊遊地點變成「垃圾崗」，東龍島尤其嚴重。周小姐上周六（3日）到東龍島行山，發現露營地點堆滿垃圾，「多到逼爆廢物回收箱、垃圾箱，放咗好多一袋袋嘅垃圾袋喺地下」。她認為露營人士應考慮小島居民和清潔工感受，將垃圾帶到碼頭、甚至帶到市區棄置，「清潔伯伯得一個人，要一個人推一車垃圾行山路出去，都唔知要推幾多轉」。

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單日至少搬50袋垃圾 沿山路推到碼頭

周小姐指，周六早上見一個清潔工執拾垃圾，一車大約只運走6至7袋垃圾，「嗰個位置清走垃圾係需要行山路嘅，有樓梯，要上斜落斜。我見佢一個人，將幾袋垃圾放上木頭車，用繩固定好垃圾再推走。」她憶述，清潔工伯伯很有禮貌，提醒露營人士垃圾桶已經爆滿，呼籲自己帶走垃圾，「諷刺嘅係，垃圾收集地方寫住『自己垃圾自己帶走』，但係仍然垃圾鋪滿地」。

周小姐表示，武漢肺炎下，香港人的確「屈咗好耐」，仍希望市民愛護環境，「清潔工多數年紀都唔細，佢哋自食其力，紅日假期都默默為大家付出，好辛苦的，請大家多多合作」。

另一位行山人士李先生指，周日到訪東龍島遇到清潔工人，清潔工表示當日大約有50、60袋垃圾，由露營地點到碼頭的道路崎嶇，尤其食物殘渣、廚餘及酒樽都是較難搬運。

郊野熱點遍佈垃圾 即棄露營用品

除了東龍島「淪陷」外，多個郊野熱點亦遍佈垃圾。Instagram專頁hiketoclean的版主阿羊指，周日（4日）去西貢深涌、荔枝莊執垃圾，碼頭垃圾桶周邊堆滿垃圾。他慨嘆，自己一人之力根本無法運走，「見到直接放棄。」他指，部份人在淘寶、迪卡儂購買平價露營用品，只用一兩次就棄置，令郊野垃圾量大增。

Facebook專頁「SEA忽」負責人陳Wing時常舉辦淨灘活動，她形容復活節假期不同郊野地區垃圾量大增，有南丫島居民在執拾垃圾時，執到嶄新的手推車、露營墊、小型冰箱等，部份連標籤都未剪走。

她在3月底去南丫島深灣，發現當地垃圾問題嚴重，估計與非法露營活動有關，當地是唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點。她呼籲郊遊人士應有責任心，「唔單止要自己垃圾自己帶走，其實係自己垃圾自己負責」。

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