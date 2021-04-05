4月5日（周一）為德國BioNTech復必泰mRNA疫苗恢復接種首日、亦是復必泰第二劑接種首日。復必泰於3月6日予優先群組接種，累計至3月10日，即正式開打日，累計共9,000人已接種首劑復必泰。惟因為早前一度暫停接種，故第二劑未接種率累計達21%、即至周一仍有1,900人未接種第二劑復必泰。至於科興累計「甩底率」仍節節領先，截至3月8日，累計有101,700人打首劑。至本周一、第二劑科興疫苗開打的第11日，累計83,100人接種第二劑，即累計約18,600人甩底，甩底率18%，創科興甩底率新高。

復必泰復打 單日接種率高於科興

政府已為市民接種共約577,200劑疫苗，約487,000人已接種第一劑疫苗，包括約330,400人接種科興，約156,600人接種復必泰；另約90,200人已接種第二劑疫苗，當中包括約83,100人接種科興，約7,100名接種復必泰。

截至4月5日晚上8時，過去24小時，單日共有21,200人接種疫苗，9,500人接種第一劑及第二劑科興；11,700人接種第一劑及第二劑復必泰，復必泰單日接種率高於科興18%。

周一約有2,900名市民接種第一劑科興，當中約2,600人在8間社區疫苗接種中心接種，約300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有6,600人接種第二劑科興，當中約5,200人在社區疫苗接種中心接種，約1,400人是在私家醫生和診所接種。

科興累計甩底率18%創新高

3月8日為科興首劑開打的第11日，單日有9,900人打首劑；至本周一，即第二劑科興開打的第11日，只有約6,600人接種，即單日有3,300人未接種第二劑科興，甩底率為33%。

累計方面，截至3月8日，共有101,700人打首劑；至本周一，累計83,100人接種第二劑，即累計約18,600人甩底，甩底率18%，創科興接種甩底率新高。

復必泰累計未接種率達21%

另周一復必泰復打，單日約有5,200人於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰，有6,500人接種第二劑復必泰疫苗。

復必泰疫苗於3月6日予優先群組接種，累計至3月10日，即復必泰正式開打，累計共9,000人已接種首劑疫苗。4月5日為復必泰第二劑首日接種，累計有7,100人已接種第二劑復必泰，單日則有6,500人已接種第二劑，即至周一仍有1,900人未接種第二劑復必泰，未接種率約為21%。

單日僅約2,500人預約科興 與復必泰相差4倍

至於預約接種方面，8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的甩底率為4%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體甩底率為5%。約2,500人在網上預約接種第一劑和第二劑的科興，約12,800人預約接種第一劑和第二劑的復必泰，兩者相差約4倍。

截至周一零時零分，過往24小時，有一宗送院個案。一名46歲女子於香港中央圖書館接種中心接種第二劑科興疫苗後，出現胸口痛及左臂麻痺，送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已出院。

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