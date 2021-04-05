【本報訊】沿着香港仔水塘道斜路慢行，映入眼簾是一個又一個的露台，居民曬衫、曬鹹魚、曬果皮，還有由圓形及正方形的石屎通花磚交錯而成的樓梯矮牆，形成香港仔漁光村獨有的風景。擁有近60年歷史的漁光村將會清拆，民間團體「城市日記」去年開始研究漁光村的歷史及建築特色，透過相片、手繪建築圖等方式製作「同話漁光村」專題報告，盼在重建前讓市民了解戰後公共房屋的建築特色。

漁光村60年代興建，是房屋協會首個在南區的出租屋邨，當時主要安置在香港仔沿岸及水上居民。漁光村共有五幢大廈，該村已納入重建計劃，最快2023年清拆，房協已於石排灣道覓得土地安置受影響居民。

以社區故事推動可持續發展的民間團體城市日記，去年獲南區區議會贊助研究漁光村的歷史、建築特色等。「同話漁光村」項目負責人張琬婷稱，研究團隊翻查文獻、舊報紙、建築圖，又多次到漁光村實地視察，「最大特色係好簡潔，大廈嘅天窗、走廊、樓梯同露台都有自己嘅特色」。

團隊更發現村內有不少具特色的建築，部份十分罕見，「好似白沙樓同海港樓樓梯轉角位嘅水渠蓋，一般行過唔會覺得好特別或者起眼，但水渠蓋係突出來，而且係用倒模鑄鐵的方式鑄造，十分罕見」。漁光村部份單位設有露台，居民除了會在露台晾衫外，更會曬鹹魚、果皮，「呢啲正正係漁光村獨有的風景」。

漁民上岸棲身處 設計功能性

張琬婷稱，漁民是香港歷史的印記，漁光村更是不少漁民上岸後的棲身之處，團隊透過手繪方式，繪畫25幅漁光村建築圖，包括平面圖、剖面圖及立面圖，盼在重建清拆前記錄居民的生活故事。

漁光村建築工程由香港第一代華人建築師阮達祖主理，古物諮詢委員會成員兼建築師羅健中稱，漁光村屬熱帶地區的現代主義建築風格，設計上考慮到功能性、氣候，「考慮到好多亞熱帶地嘅氣候特徵，好似通風好緊要、露台除咗可以曬果皮、曬衫，佢本身都可以遮太陽，陽光唔會直接入屋」。大廈樓梯間的矮牆由圓形及正方形的石屎通花磚交錯而成，「建築物嘅通風、採光、空心磚等，全部都係好有心思設計」。

羅健中稱漁光村建築設計還包含了公共空間、半公共空間，令到居民可以互相交流，形成一個富生命力的社區，「走廊、屋與屋之間有玄關。今時今日，新公屋未必見到，甚至豪宅都未必有呢類型設計」。

同話漁光村的專題報告及居民訪談等內容已上載至「城市日記網頁」www.urbandiarist.com，供公眾免費閱覽。