【本報訊】疫苗接種中心職員涉未有核實接種者資料，令去錯中心的血癌外籍男子錯誤接種科興疫苗，而非原先預約的復必泰疫苗。涉「打錯針」的接種中心由中卓醫務管理，該公司的董事昨澄清，打針前確認身份程序並非由其團隊負責，強調正內部調查事件。

中卓醫務董事為呼吸科名醫曾華德，他昨回覆本報查詢時多次向涉事市民道歉，指正內部調查，但強調中心內的所有步驟，包括登記或確認接種者身份資料等，並非由其團隊負責，重申中卓只負責接種疫苗，並非接種中心的「營運者」。曾華德稱前日下午已增加一項行政程序，醫護人員會要求市民回答接種的疫苗名稱，若答不出或答錯，醫護不會為其接種，避免同類事件發生。

政府發言人回覆時僅稱有市民入錯接種中心而職員又不察覺，「實不應該」。發言人堅拒透露犯錯職員的身份及需否處分等，聲稱「與部門本身的核心業務無關」，披露涉事人員所屬部門並不適宜。

袁國勇：職員需多加訓練

港大微生物學系講座教授袁國勇（圖）相信今次是個別事件，認為接種中心的工作流程嚴謹，但部份員工或需多加訓練和提高警覺性。他續指，科興對不少病毒抗原均有反應，而復必泰只有一個抗原，故接種科興後「溝針」效果或會欠佳，若有關人士想繼續接種復必泰，或先後要打三劑疫苗。

本周日有一宗接種疫苗後送院個案，一名46歲女子於香港中央圖書館接種中心接種第二劑科興後，出現胸口痛及左臂麻痹，她送院治療後已出院。