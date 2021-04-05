【本報訊】44歲失婚漢為追尋「第二春」，誤墮美人計陷阱。一年前事主透過交友程式認識一名長腿美女，對方慫恿他投資比特幣（Bitcoin），又以甜言蜜語引誘落叠，事主以為找到真愛，兩個月前把11萬元交給她投資，結果對方失聯無影。事主懷疑受騙報警，警方將案件列為以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。事主自嘲衰戇居，以為對方這些年的情話是真心真意。

事主姓李（44歲），與前妻育有一子一女，2008年離婚，子女由前妻撫養，他獨居元朗洪福邨一單位，任職倉務員，月入約兩萬元。去年5月15日，李透過內地交友程式「探探」認識一名姓蔡本地女子，對方聲稱在本港一間控股公司做代理，幫人投資比特幣及黃金，李承認見蔡女樣貌娟好，欲進一步發展。

見面解除戒心 榨乾即失聯

兩人一直靠微信傳情，蔡女不斷游說他投資比特幣，聲稱可以賺大錢，更希望一起成立一個發展基金，「我唔係人哋，我可能係你將來嘅另一半」、「如果冇屬於我哋的基金點開始」、「冇經濟能力點樣可以照顧到我」，又不時把生活照及露出長腿的性感照發送給李。

兩人在微信交往數月，今年1月7日才第一次見面，當日相約在觀塘飲下午茶，李見蔡女貌似斯文老實，放下戒心答應投資，夜晚再約見面，把三萬元交予她投資，這也是二人最後一次見面。其後他再把七萬元交付蔡的女秘書，同月21日，他透過櫃員機過數一萬元給蔡女。

李指蔡女不斷要求她加碼，但他表示無積蓄，怎料蔡女馬上變面，漸漸疏遠他。李察覺有異，要求取回11萬元，蔡女則聲稱投資損手，輸了700萬元，要賠償公司600萬元，無法歸還11萬元。後來她更封鎖他的微信賬號，手機也無人接聽。

受害人上門 遭老漢擸刀兇走

李懷疑受騙，上月13日到天水圍警署報警，警方發現蔡女給李看的投資戶口全是偽造，來自一個假網站。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

上周二（30日），李追查到蔡女報住葵涌邨旭葵樓，上門討債。一對年老男女在屋內，他拿出蔡女相片查問，男子聞言面黑，取刀走出來，嚇得他不敢久留，臨走前怒道：「你個女呃咗人仲咁惡」。翌日記者到旭葵樓追訪，被大廈保安阻攔：「你哋唔好再上去追債。」 記者等候多時亦未見蔡女出現，嘗試聯絡蔡女，惟她手機一直未能接通。李相信誤中美人計，自言太天真衰戇居，以為蔡女有心和他發展，亦因見面而增信任，坦言經此教訓，以後找尋伴侶會加倍小心。