47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

肥尹：

或許我們只有幾面之緣，一次是屯門茶敍，另一兩次是助選義工之類。可是近日的形勢，又把我們聯繫在一起。近日正沉思47人中該寫給誰，最後決定寫給你。

近日是受難和復活節期，令我想到曾經有一位義工，因為跟議員參與示威活動，上了電視新聞。第二天前往深圳被海關認出，終以「危害國家安全」之名拒絕入境，被迫回港。義工只好回到教會，而當日的講題正是「苦難中的平安」。他告訴我，比起維吾爾人、羅興亞人、我國受苦中的基督徒，他的「苦難」已經很微小的了。

尹議員，我不知道你的宗教信仰。可是看着你們47人的表現，你們正是為香港、為未來背起十字架，是為自由、民主和公義背十架。回想當年，在耶穌和二位強盜的十架下，無數人在恥笑、侮辱他們。嘲笑、侮辱47人的聲音，就連我也聽不少。可是你，卻無畏無懼，甘願為香港、為未來去背十架。這47人，實在是世界不配有的。

未知尹議員對文學可有興趣，47人中不少人帶書入獄。或為消閒，或為進修。記得陳健民教授入獄前，閱讀大量監獄文學。想不到，今天我也成了一名監獄文學的作者。未知你想讀甚麼書，新舊約也好，張小嫻也好。請你告訴我們，讓報社代為收集交給你。

明天，我又會跟議員和街坊茶敍。盼望你早日能與我們同聚，願主賜給你力量，捱過監房歲月。我們一眾街坊和所有選民都會支持你，恭候你的回音。祝

安好

小P

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