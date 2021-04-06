近日本港絕大部份武漢肺炎確診都是外地輸入，而且多帶變種病毒株。有研究指，變種武肺更抵疫疫苗，兼更易傳播。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，菲律賓、印度及巴基斯坦疫情創新高，並可能繼續惡化，港府應果斷考慮禁止這3國航班抵港，以免變種病毒株進入本港社區，迅速引致新一波本地爆發。

何栢良在商台節目指，菲律賓、印度及巴基斯坦這3個國家的疫情，都達到疫情以來頂點，更可能繼續上升，加上本港輸入確診數字急增，帶有變種病毒的患者比例上升，萬一變種病毒流入社區，可能引致另一波本地爆發，而且爆發速度會比之前快。

曾祈殷：應小心考慮 免礙外傭家庭

不過醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台節目《千禧年代》說，入境處及衞生防護中心應小心考慮是否禁止菲律賓航班到港，因本港很多家庭都僱用菲傭，須評估一旦禁飛應如何對已聘請外傭家庭的影響減至最低。他認為，現時香港邊境防疫已相當嚴謹，包括要求抵港者檢疫21天，其間至少檢測3至4次，都能在病毒潛伏期內找出隱性患者。

對於港府正考慮放寬與本港疫情相若或低風險地區的入境要求，隔離檢疫減少至14日，曾祈殷則擔心這會令變種病種株藉機流入本港，須謹慎考慮相關風險。他建議當局密切留意周邊國家或地區，如果當地爆發大量涉及變種病毒的確診個案，就要考慮是否收緊防疫措施，做好外防輸入。

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