沿着香港仔水塘道斜路慢行，映入眼簾是一個又一個的露台，居民曬衫、曬鹹魚，還有曬果皮，形成香港仔漁光村獨有的風景；海港樓樓梯的矮牆，由圓形及正方形的石屎通花磚交錯而成，通風之餘，陽光下更看到光影交錯的美景，還有在樓梯轉角位凸起的「鑄鐵」水渠蓋，守護着居民免受水浸之苦。擁有近60年歷史的漁光村，最快2023年清拆，民間團體「城市日記」去年開始研究漁光村的歷史及建築特色，並透過相片、手繪建築圖等方式製作「同話漁光村」專題報告，盼在重建前，為街坊留下回憶，也讓市民了解戰後公共房屋的建築特色。

具獨有特色 水渠蓋用倒模鑄鐵鑄造

香港仔漁光村建於60年代，是房屋協會首個在南區的出租屋邨，當時主要安置在香港仔沿岸及水上居民。漁光村共有5幢大廈，其中白沙樓最早在1962年落成入伙，其後是順風樓及海港樓。而靜海樓及海鷗樓則在1965年落成。不過，漁光村已納入重建計劃，最快2023年清拆，房協已於石排灣道覓得土地安置受重建影響的居民。

以社區故事推動可持續發展的民間團體「城市日記」，去年獲南區區議會贊助，開始研究漁光村的歷史、建築特色等。「同話漁光村」項目負責人張琬婷稱，研究團隊翻查文獻、舊報紙、建築圖，又先後多次到漁光村實地視察，「最大特色係好簡潔，而大廈嘅天窗、走廊、樓梯同露台都有自己嘅特色」。

團隊更發現村內有不少具特色的建築，部份更十分罕見，「好似喺白沙樓同海港樓樓梯轉角位嘅水渠蓋，一般行過唔會覺得好特別或者起眼，但水渠蓋係凸出來，而且係用倒模鑄鐵的方式鑄造，十分罕見。」而漁光村部份單位設有露台，居民除了會在露台晾衫外，更會曬鹹魚、果皮，「呢啲正正係漁光村獨有的風景」。

屬熱帶地區「現代主義」建築風格

張琬婷稱，漁民是香港歷史的印記，漁光村更是不少漁民上岸後的棲身之處，團隊透過手繪的方式，繪畫了25幅漁光村建築圖，包括平面圖、剖面圖及立面圖，「記低居民點樣晾衫、啲冷氣點擺」，盼在重建清拆前記錄居民的生活故事，以及漁光村的建築特色。

漁光村建築工程由香港第一代華人建築師阮達祖主理，古物諮詢委員會成員兼建築師羅健中稱，漁光村屬熱帶地區的「現代主義」建築風格，在設計上考慮到功能性、氣候，「考慮到好多亞熱帶地嘅氣候特徵，好似通風好緊要、露台除咗可以曬果皮、曬衫，佢本身都可以遮太陽，陽光唔會直接入屋。」而大廈樓梯間的矮牆，由圓形及正方形的石屎通花磚交錯而成，「建築物嘅通風、採光、空心磚等，全部都係好有心思設計。」

羅健中續稱，漁光村除了為居民提供居住地方，建築設計還包含了公共空間、半公共空間，令到居民可以互相交流，形成一個富生命力的社區，「漁光村嘅公共空間係做得好好，走廊、屋與屋之間有玄關⋯⋯今時今日，新公屋未必見到，甚至豪宅都未必有呢類型設計。」他坦言，與漁光村類似的建築在香港已拆少見少，「漁光村係其中一個好少數剩返嘅例子。」

他又稱，隨着社會發展，每人都重視私人空間，而漁光村的設計，除了確保每個單位的私密性，走廊及庭院等的半公共空間，鄰居可建立鄰里關係。他認為，透過了解漁光村的設計，未來公營房屋的設計亦可以考慮有關元素，「舊式屋邨嘅建築設計會令人反思，如通風、採光都可以學到好多嘢。」

「同話漁光村」的專題報告及居民訪談等內容已上載至「城市日記」網頁供公眾免費閱覽。張琬婷稱，正向南區區議會申請第二期的研究撥款，盼可詳細研究漁光村內的樹木與居民的生活印記，「呢到啲樹都有好耐歷史，每一棵樹都有自己故事，因為有居民講過，原來有食過以前花農喺到種嘅果實。」她又稱，除了樹木研究，亦計劃出版書籍，完整記錄漁光村的生活面貌。

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