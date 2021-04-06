武漢肺炎疫情持續，3名武肺確診者於兩周內先後到訪鯉魚門市場，政府昨日（5日）將鯉魚門市場納入強制檢測場所，上月24日至本月5日後曾逗留超過2小時或場內工作的人士均須接受強制檢測。街市附近設有流動檢測車，下午至少20、30人排隊等候接受檢測。有檔販職員批評，市場內女廁衞生情況惡劣，慨嘆：「有啲人去完廁所，沖都唔沖，好邋遢。」

鯉魚門市場位於鯉魚門廣場的地下，市場的入口位於商場內。市場內分為多個區域，有魚檔、菜檔等濕貨；雜貨檔等乾貨；亦設有食肆、小食檔等。《蘋果》下午2點多來到街市，見門外貼有告示，指街市已完成消毒清潔，亦提醒市民要戴口罩及量度體溫。

街市人流不多，大部份檔口照常營業。場內衞生情況尚可，地面雜物不多，地板未見濕滑。至於廁所的衞生方面，女廁未見有積水，惟部份廁格的垃圾桶未有人清理，堆滿紙巾等垃圾。

「你噚日講完，已經冇乜人行」

街市魚檔職員陳小姐表示，當收客人錢，也會與他們保持距離，並做好個人衞生，如戴口罩、手套及使用消毒搓手液等，故不太擔心受感染，「要開工，冇錢食飯就要開工㗎啦！做好自己（衞生）就算」。她批評，街市的衞生情況不算太乾淨，直言應加強清潔，「有啲人去完廁所，沖都唔沖，好邋遢」。她指出，昨日下午開始，街市人流已經減少好多，「你噚日講完，已經冇乜人行」。她認為街市應提早關門，再做徹底清潔，挽回街坊信心。

曾到街市內食肆食飯、隔日到街市買餸的劉太表示，自己風險不算高，接受檢測只是求安心。她提到，買餸主要用現金，「八達通喺呢度（鯉魚門市場）唔流行，都冇得驚」。她認為，街市提早關門再作徹底消毒會令市民更安心，如街市提早關門，則會轉到超市、其他街市買餸，惟不會減少外岀，「有咗患者，（鯉魚門市場）會小心啲，唔會有咩太擔心，我一陣去嗰度買嘢」。

不時到街市買餸的劉小姐表示，場內僅得1檔可以使用八達通，故平日買餸都是繳付現金，她去完街市會使用酒精搓手液，回家後會洗手。對於有3名確診者曾到市場，她坦言感到驚訝，惟不算太擔心，因她已接受兩針疫苗注射，故她會照去街市買餸。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！