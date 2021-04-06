政府全力配合中共大幅閹割香港選舉制度後，連香港人透過在選舉中投白票表達不滿的權利亦意圖封殺。中聯辦喉舌《大公報》今日（6日）透過社評稱，「呼籲、煽動、組織」支持者投白票，就是破壞選舉及操控選舉，又以戴耀廷因為組織初選被囚為例子提出警告，甚至引述有法律學者指就算是寫文章解釋「投白票」亦可能觸犯法律。

引述「法律界」指寫文章籲投白票亦違法

律政司司長鄭若驊早前指， 市民不應投白票，並稱會研究規管。《大公報》今日發表社評，指「投白票」將會為外部勢力提供攻擊香港和中央的口實，涉嫌破壞及操控選舉，觸犯香港多條法例；雖然社評指，投白票是選民一種表態，法律不會規管，但如果有人「呼籲、煽動、組織」支持者投白票，則是「扭曲了市民的投票意願」，屬「有組織的破壞選舉行為」，並引述有法律界人士稱，就算寫文章解釋投白票也可能犯法。

外界質疑為何投白票也會「阻礙」選舉，社評指，在某些選舉中，投票率必須達到某個門檻，才能算有效選舉，「若因為白票率高，達不到法定門檻，就會導致流選，釀成政治空窗期甚至憲制危機，如此一來，怎可能說鼓吹『投白票』不影響選舉結果呢？」文末更特別以戴耀廷「組織」了「非法初選」為例，呼籲外界引以為鑑。

馬嶽：白票多亦難影響選舉結果

中大政治與行政學系副教授馬嶽接受《蘋果》查詢時指，現時部份國家實行「強制投票」，包括新加坡和澳洲；但他指出，選民在不記名投票制度下，最終是否投白票，政府根本無從監管，也無從知道選民是否有投白票。

他指，香港除特首選舉設有當選門檻外，其他的選舉都未有就當選的投票率設下門檻，「就算有好多白票，實際上都好難對個選舉結果有乜影響，唔會產生所謂破壞選舉的效果」，並指從現存法例中，不能理解為何寫文章解釋「投白票」亦可能觸犯法律，反問：「係咪即係投白票唔使解釋？」

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