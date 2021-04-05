【本報訊】內地海關加強跨境貨車檢查，懶理司機大排長龍，當局只有限度在口岸開通少量通道，令司機過關時間閒閒地花上10小時。有司機大吐苦水，指在深圳灣口岸不只等候時間長，更被無理辱罵，抽檢時被指令長達24小時不能離開車廂，「驚我哋有毒」，甚至不准去廁所，做法不人道，「又話中國香港一家人，完全無人性，玩謝你班香港人！」

現每日至少四千至五千名中港貨櫃車司機往來兩地，惟近日有司機反映各個口岸自疫情後，貨車等候過關時間越來越長，當中深圳灣口岸更是重災區。

跨境車司機馬先生指該口岸10多條行車通道，每日只開放兩至三條，致大排車龍。若遇上抽查，情況更惡劣。有司機曾將落貨用的「揳車胎」工具放車頭，內地海關要求停車受查，一等便24小時，「叫架車停喺關口，但又唔即刻查，完全唔理你，其間完全唔畀你落車，仲用封條封車門。唔畀落車去廁所，食飯只能託佢哋買，總之唔可以落車，佢哋驚我哋有毒！」

遭無理辱罵 不敢駁嘴

馬先生又指有司機等八至十小時，海關人員才動手查貨，「摷晒啲貨出嚟查，查完搬唔返入貨櫃，叫你自己搵人再搬。」

根據司機提供片段可見黑衣中港司機查車後，落車行入內地關口控制室，欲查詢可否開車離開，卻被自稱應急管理局的執法人員夾着粗話指頭大罵，司機似不敢反駁。司機敢怒不敢言，全因關口執法人員會公報私仇，將曾駁嘴的司機姓名、電話號碼及回鄉證，以「大字報」方式貼在關口當眼處，極盡羞辱。

香港落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉承認，近期過關時間已長至不能接受地步，雖多番向執法部門反映，但情況仍未改善。造成塞車原因之一是近年內地與澳洲的貿易戰，海關加強檢查水果車，「以前只係抽查，𠵱家係架架查。」曾有運送水果的跨境車司機等50小時才能過關，亦拖延其他車輛抽查工作。「就算開晒10條通道都冇用，佢哋都冇咁多人處理。」加上部份執法人員工作態度渙散，令情況惡化。