問責團隊繼續為人大常委會閹割香港選舉制度背書。公務員事務局長聶德權日前向行政主任職系首長級公務員解說，認為必須從整個大局理解選舉「改制」，並與去年實施的《國安法》一併解讀，稱兩者同為國家層面、憲制層面作出的重大舉措，關乎「一國兩制」能否貫徹落實，能否回到訂立時的初心及目的。

聶德權於Facebook發帖，指北京制訂《國安法》以保障國家安全，而「完善」選舉制度則確保特區政治體制的人員都符合愛國者的要求。他形容兩者是「一套組合拳」，令「一國兩制」可以行穩致遠，也是《基本法》序言所講的維護國家統一和領土完整以及保持香港的繁榮和穩定。

對於公務員該如何看待選舉「改革」，聶德權提到，公務員是行政機關內重要組成部份，認為要大家齊心努力推動「改革」，並建議公務員往內地多走多看，有助深入認識國家的發展。他又引述該局常任秘書長楊何蓓茵呼籲，公務員管理層盡量安排同事到內地考察、交流。

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