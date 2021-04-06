《蘋果》早前率先報道，港台管理層曾構思，如製作人員製作的節目內容未經批准或「過唔到關」，除了涉事節目將會被抽起，員工亦須自行負擔有關製作成本。本報由上月底向港台查詢，港台一直未有正面回應，至今天（6日）回覆承認事件，港台作為政府部門，《公共財政條例》適用於港台員工，如政府認為有公務人員在受聘時不當地承付開支，可向該人徵收附加費。根據《公》條例列明，附加費將會在員工的每月薪金、退休金等報酬扣除，最多可被扣一半。

事隔9日始回覆承認事件

本報早於上月27日報道，港台有意向員工追討製作費。假如製作人員所製作的節目內容未經批准或不達標，有關集數將不能播出街，員工亦可能要自行負擔有關製作成本。當時港台未有正面回應查詢，僅再三重申為加強編輯管理，已引入新機制，保障節目符合《約章》及《守則》的要求；管理層亦會「協助」同事遵守《守則》更有效地製作節目。

事隔一個多星期，港台於今日（6日）終於正面回應，披露向員工追討製作費的細節。港台指，作為政府部門，須遵守政府的法規，故《公共財政條例》適用於港台員工。根據該條例，如政府認為有公務人員在受聘時不當地承付開支，可向該人士徵收附加費。

若因徵費感受屈 可在通知期30日內向特首上訴

翻查《公》條例内容，假如有公務人員被認為在受聘時不當地承付開支，須提出令財政司司長滿意的解釋；如該解釋未令人滿意，財政司司長會向公務人員徵收附加費，數額由財政司司長決定，但數額不可比製作開支多，亦要顧及對該公務人員不會造成過份財政困難。

根據條例所指，附加費將會在員工的每月薪金、退休金等報酬中扣除，最多可扣該人該月薪金、工資或退休金總額的一半。假如有公務人員因被徵收附加費而受屈，有權在獲悉徵收附加費通知的日期後30日內，向行政長官提出上訴。

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