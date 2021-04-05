【本報訊】疫情下網購成大勢所趨，惟相關的投訴及騙案亦成隱患。民建聯一項調查發現，近60%受訪者選擇使用中國的網購平台，逾45%受訪者疫情期間曾發生不愉快網購經驗。民建聯成員亦成苦主，網購後遭「走數」，報警後至今仍未有消息，建議政府研究監管電子商貿，包括制訂保障消費者法例，設立冷靜期等。

調查：逾四成人遇貨不對辦

民建聯於1至2月以電話隨機抽樣訪問3,212人，33%受訪者表示有網購習慣，逾45%受訪者曾發生不愉快的網購經驗，大部份涉及貨不對辦及貨品有瑕疵等問題。

記者會上現身說法的網購「苦主」均為民建聯成員，委員古揚邦指早前從一個網購平台購買三雙運動鞋，至今仍未收到貨，聯絡賣家不果後決定報警，但警方由年初至今仍未有消息。

民建聯觀塘區議員顏汶羽指，警方去年接獲的網購騙案數字較前年上升超過兩倍，認為情況值得關注，而調查中逾半數人均使用中國購物平台，建議消委會應加強與中國消費者協會合作，處理跨境消費投訴。

本港消委會回應指去年網購投訴共有13,642宗，按年升幅近兩倍，前年已與中國消費者協會達成合作協議，處理跨境消費投訴，政府亦需加強執法，並適時引入新法例，應對網上消費衍生的問題。