受武漢肺炎疫情影響，民主黨去年未能按傳統透過黨慶籌款，加上多名黨友面對訴訟，該黨正面對有史以來最嚴重財赤，預計接近千萬元。為協助黨渡過艱難時期，該黨籌款委主席袁海文表示，今年除會按傳統，明天起展開為期約兩個月的獎券籌款活動外，亦會首次設立網上捐款平台，讓巿民透過PayPal和PayMe系統捐款支持。

賣樓幫黨友訴訟 同區黨友助包銷獎券

據了解，民主黨為改善財政狀況，早前已放售荔枝角一物業套現近千萬元，但因要應付年度營運開支、支援黨員多場訴訟案件，加上7名立法會議員已全數請辭，無法提供每年逾百萬元的上繳收入，而疫情下無法舉行黨慶籌款，預計來年將有近千萬元的財赤。

袁海文相信，出售獎券和網上募捐將成為該黨來年唯一的籌款方式，期望明天起開始至6月1日結束的獎券籌款活動，能為該黨籌得400萬元。他特別感謝黨友在當前艱難時候，願意團結「跑數」，承擔較過去一年多50%的獎券包銷額，透露每名黨中委將要承擔五位數字的包銷額，黨主席羅健熙則要承擔六位數字以上。

至於目前仍被還柙的黨友，包括該黨副主席林卓廷、尹兆堅等，據知亦未有申請豁免，將由同區黨友協力承擔相關獎券包銷額。

有信心籌款達標

民主黨資訊科技小組主席冼卓嵐表示，該黨特設了網上捐款平台，讓巿民可以透過PayPal和PayMe系統向該黨捐款，網上捐款者的個人資料將儲存於PayPal和PayMe系統，民主黨亦只能透過此兩個系統聯絡捐款人。

袁海文補充，該黨已就擺設街站出售獎券籌款一事向民政處申請，並在4月1日獲批，未來將在全港擺設逾300個街站，相信活動並無任何法律問題。他稱，對於籌款達標有信心，認為不論該黨未來還是否參選立法會，都要就財務和營運狀況做好準備。

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