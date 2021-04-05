【本報訊】廉政公署早前拘捕懷疑非法套丁的「村屋大王」王光榮父子及涉案男丁，為新界猖獗的集團式套丁敲響警號。本報翻查王光榮家族持有的土地，發現其中位於錦田樹屋附近約20萬呎的池塘地，早年已分拆成多個地段並售予不同原居民，完成套丁初期步驟，惟過去七年涉事地段提出的76宗丁屋申請，地政總署並無批出任何一宗，該署更表明正調查地段涉及套丁的投訴，不排除轉交執法部門，該個估計收益達八億元的項目隨時爛尾收場。有團體形容王已被「抄家」，「佢套丁嘅生涯告一段落㗎喇」。

王光榮被捕後，除透過其王潘律師行發出聲明回應外，一直保持低調；其律師行網頁亦由原本打正旗號以其新界人脈及處理村屋經驗為招徠，改為收起全部內容，律師名字亦只得王光榮的次子王威信一人。

部份地已回購或有男丁退出

本報翻查王光榮及其家族手上的土地，其中由王光榮妻子林綺媚持有的滙利隆有限公司，2013年以近4,000萬元向鄧氏原居民購入大片祖堂地，地點位於錦田水尾村三個大型池塘，涉及面積約20萬平方呎。滙利隆之後將地皮分拆成97個地段，2014年將其中80個地段全部以均一價10萬元同日「蝕讓」予不同人士，大部份為鄧姓男子，與典型套丁手法相同。拆售地段後，政府同年底即在池塘旁興建一條約400米的車路諮詢公眾，車路現已完工。

長春社2016年揭發事件，指若填平上述池塘興建丁屋，將影響附近有400年歷史的錦田樹屋，質疑政府修路配合丁屋發展；傳媒當年亦有報道事件。不過事隔五年，記者再到現場視察，發現現場仍是一片池塘，甚至開始被植被及雜草覆蓋，沒有半點發展迹象。

記者向地政總署查詢，該署指自2014年5月至今共收過76宗涉有關地段的丁屋申請，其中15宗因不符合基本條件及沒有提供足夠資料已被拒絕，當中七宗被拒申請的個案已再度提交申請，不過至今未有任何個案獲批。該署更指，現時正跟進地段涉及套丁的投訴，如發現涉及虛假陳述或詐騙行為，會轉交執法部門調查。

申建丁屋不成反被調查，隨着王光榮父子因曉門「套丁」而被廉署拘捕，錦田項目能否建屋頓添變數。記者翻查涉事地段的土地註冊資料，發現其中七幅2014年由滙利隆以10萬元售予多名鄧氏男子的地段，四幅已先後於2017及2019年被滙利隆以同樣價錢「回購」，另外三幅亦劃一以10萬元轉讓至三位鄧姓及鄭姓人士，顯示已有男丁決定退出項目。

全數售出料有逾八億元收入

整個錦田池塘原本可建80幢丁屋，若全數售出，估計可帶來逾八億收入，現時申請停滯，若上述拆售予男丁的80幅地都代表購入一個丁權，以每個丁權價格約25萬元計算，「收丁」已涉款2,000萬元；加上當年花近4,000萬買入地段，項目未計填塘、律師費等其他成本，估計最少已投資6,000萬元。

本土研究社陳劍青指，一般套丁需時約10年發展，上述地段雖有回購，可能是項目有阻滯，或有男丁「退場」，但不代表已放棄，「如果佢放棄嘅話，真係會攞出嚟市場快啲賣咗去，轉咗手喇，但佢係回購，咁可能仲搵緊潛在套丁嘅機會」。惟隨着王光榮被捕，涉及的律師樓亦被搜查，他形容王已如同「抄家」，「佢套丁嘅生涯告一段落㗎喇」。

陳認為，坐擁千間丁屋的王光榮被捕，確有震懾作用，令丁權賣家及「丁花」買家人人自危，但他指數年前的沙田套丁案，一度令疑似套丁活動減少，「但之後又活躍返」，指因套丁涉及不同發展商及人士，牽涉利益廣泛，「淨係捉一個人，未必可以完全阻止到佢哋嘅投機行為」，促政府嚴謹把關。