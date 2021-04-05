俄羅斯在普京治下維持一言堂統治，表面上敢挑戰政權的只有反對派納瓦爾尼，但在骨牌效應開端還有一名英國輟學生因為「無聊」而創立的獨立媒體Bellingcat。

自稱「人民情報局」的Bellingcat，名字源自「鼠繫貓鈴」的寓言，亦暗喻它「以弱對強」的媒體定位。沒有大台、大報資源，也不是情報員出身，約20名公民記者有的是時間及互聯網知識，從公開資料抽出蛛絲馬迹、確認真偽，寫出「半新聞、半刑事偵查」的報道，每篇都交代資料來源和搜證方法，可信性較主流媒體「消息人士」更高；成立七年闖出名堂，促使美國《紐約時報》和英國廣播公司都設立「公開資料組」挖新聞。

Bellingcat創辦人希金斯（Eliot Higgins）會走上偵查報道的路，原非抱住打倒巨人的雄心，純因白領工作悶得發慌。讀書不成當不了記者，唯一嗜好是看新聞，不時在討論區跟人爭辯，漸漸意識到鍵盤戰士多、花時間fact check的人少，就開始上網追尋新聞真相，由「阿拉伯之春」開始，慢慢悟出用互聯網做調查的竅門。

偵查馬航墜機黑幕

單打獨鬥三年，希金斯拿着眾籌的60,000英鎊（639,000港元），2014年7月與戰友成立Bellingcat。開張數天，馬航在烏克蘭墜機，是Bellingcat首次槓上普京政府。在東歐成員托勒（Aric Toler）帶領下，眾人比對新聞圖片、公開影片和社交網貼文，揭露俄羅斯如何為烏克蘭親俄分離分子提供導彈，釀成墜機慘劇。

往後Bellingcat揭穿克里姆林宮一個又一個秘密，包括協助敍利亞提煉化武，以及毒殺旅英間諜斯克里帕爾和納瓦爾尼的「殺手」身份。明知得罪俄羅斯很危險，但希金斯對戰友取材有信心：「上載報道等於對國際大國俄羅斯作嚴重指控，而現任領導人是一個愛打資訊戰和施暴的人。」

美國《外交政策》/美國廣播公司