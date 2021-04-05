【本報訊】深水埗警署警員涉監守自盜再偷龍轉鳳的醜聞有新進展，案中失物終尋回。據悉，警方在深水埗警署報案室一櫃底尋回金鏈，拘捕涉事的報案室正、副值日官兩人，循「公職人員行為失當」跟進案件。警方回覆證實拘捕兩名涉案的55歲及42歲男警，兩人已停職，准保釋候查。有區議員批評警員知法犯法，罪加一等，又質疑涉事警員明顯犯下盜竊罪，單以「公職人員行為失當」跟進，令人覺得有放生嫌疑。

本報日前報道，上周五西九龍衝鋒隊一名女警，於深水埗拘捕一名女越南籍非法入境者後，即時轉交深水埗警署早更值日小隊跟進，被捕者隨身財物被放進「包頭」，包括一條金鏈。惟被捕者被轉送到入境處羈留中心前，發現金鏈不翼而飛，當時疑有軍裝警員拿出另一條金鏈頂替，要求被捕者「硬食」，將頂包金鏈當作是她擁有。被捕女子初時因擔心而依言照做，其後再向到場繙譯人員說出實況，繼而揭發事件。

區議員質疑警放生「自己人」

本報昨再接獲消息，指重案組於深水埗警署搜查後，在報案室一個櫃底尋回涉事金鏈，並已拘捕事發當日報案室的正副值日官兩人，案件亦由「妨礙司法公正」轉為循「公職人員行為失當」跟進。

警方回覆本報查詢時指，案件交由西九龍總區重案組第二隊接手跟進後，前日晚上於九龍城區拘捕兩名隸屬深水埗分區警署的55歲及42歲男警，兩人涉嫌公職人員行為失當，已被停職，獲准保釋候查，但須本月上旬向警方報到。

深水埗區議會主席楊彧表示，有關行為明顯屬盜竊罪行，質疑現時單以涉嫌公職人員行為失當罪行跟進，不符實情，令人覺得警方有「自己人查自己人」放生之嫌，促請律政司秉公辦理。他又批評涉事警員知法犯法，罪加一等，「係咪以為人哋係非法入境者，就唔識投訴？」