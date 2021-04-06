【本報訊】北京早前出手整頓香港選舉制度，《基本法》下的雙普選目標實現無期，不過，立法會前主席、民建聯曾鈺成相信，在遙遠的將來，香港也難以出現沒有提名限制以及資格審查的「普選」。對於立法會的地區直選議席將會減少，曾鈺成認為民建聯要有志氣、有骨氣，未來不應該只着眼於選舉，指派員加入政府可以是其中一個方向。

指民建聯應派員加入政府

曾鈺成接受有線新聞專訪時表示，民建聯不應該只着眼於選舉：「除咗喺議會，（民建聯）對整個管治團隊都應該有啲貢獻，所以我認為，如果民建聯除咗骨氣之外，如果有志氣，應該諗大啲，唔應該只望住（立法會）90個位。」被問到是否要派員加入政府？曾鈺成表示這是其中一個方向。

他反駁有關選舉制度開倒車的說法，批評立法會內有人「爭取選票最優先，議會效率放一邊」。他直指回歸初期的第一、二屆的立法會較現在文明，反觀現在的立法會，大部份時間不能運作、特區政府管治越來越艱難，有必要「放棄呢條軌道，另一條軌道再嚟過，你唔能夠話係開倒車」。

政改五部曲變成一部曲，曾鈺成承認低估了中央的決心，相信日後若有普選都要在現在的基礎上推行，料「普選」要有提名限制及資格審查。曾鈺成又說，如果今年12月的立法會選舉順利舉行，未來四年立法會有效運作，下次立法會議席中地區直選、功能組別及選委會的比例，有機會由「2：3：4」變成「3：3：3」。