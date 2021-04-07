早前一名豐澤銷售員（第11512號個案）確診武漢肺炎後，其3名家人包括一名12日大的初生男嬰昨日（6日）同告染疫，成本港最年輕患者。男嬰目前情況穩定，衞生防護中心相信，男嬰在家居感染機會較大。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台表示，本港至今累計6名未足月嬰兒染疫，籲家長盡快接種疫苗，特別是正餵哺母乳的家長。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在疫情記者會上指，男嬰目前情況穩定，暫時毋須使用藥物治療，會繼續密切觀察其狀況，檢血觀察病毒數量及訂製治療方案。由於嬰兒的爸爸及媽媽均為確診患者，而媽媽為無病徵個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，無法確定是否經母嬰傳播，但相信家居感染的機會較大。

何栢良：6名未足月嬰家人均中招 籲家長盡快打針

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，本港已有6名未足月嬰兒染疫，年紀最輕的是12日大，之後分別是14日大及20日大。6名染疫嬰的共通點，是其家庭成員也受感染，很可能是家長在外感染病毒後，在家中除下口罩接觸嬰兒時，把病毒傳給不能戴口罩的嬰兒。

他又指，成年患者康復後可有8%至10%機會出現味覺嗅覺不靈、呼吸系統轉差、易疲累等後遺症，惟武肺對嬰兒未來成長有何壞影響，仍是未知數，家長應保護小孩免受感染。至於如何預防，何稱關鍵是家長不要感染，宜盡快接種武肺疫苗，尤其是正餵哺母乳的家長，因外國有例子顯示，母體或能提供抗體給嬰兒，又或是接種疫苗後懷孕，可以給胎兒一定保障。

中大倡嬰兒納入強檢 陳基湘：只宜接受糞便檢測

中文大學醫學院微生物學系系主任陳基湘則稱，中大醫學院昨日公佈的研究，發現不少嬰孩可能是隱形傳播者；由於現時強制檢測安排下，6歲以下兒童可獲豁免，未來可能需要一併要求他們納入強制範圍。但他稱，6歲以下兒童只適宜接受糞便檢測，現時主要由中大醫學院或衞生署提供測試，名額不多，亦未必即日有結果，若有需要擴大服務量，當局宜做好資源分配。

幼稚園今日開始可以安排最多三分之二學生上面授課，被問到傳播風險有多大，陳基湘認為要視乎社區感染程度，假如每日有幾十宗個案，風險才算較大。

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