去年底引爆本港第四波武漢肺炎疫情的歌舞群組，其中一個「播毒」場所是由民建聯中西區支部前副主席林炳勳經營、位於尖沙嘴加拿芬道的百樂會。其持牌人因觸犯《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）上月被民政事務總署檢控，今在九龍城裁判法院被判罰款48,000元；一名曾租用百樂會舉辨百人派對的「搞手」因觸犯限聚令，亦被判囚兩個月。

百樂會位於尖沙嘴加拿芬道25-31號國際商業信貸銀行大廈9樓。案情透露，該會址持牌人在去年9月及11月期間，未有確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，部份表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。此外，一名派對籌辦人曾於去年11月16日在該會址內舉辦百人派對，違反第599G章有關群組聚集的禁令。而根據衞生署衞生防護中心早前發放的資料，百樂會與去年年底爆發的歌舞群組有關。

翻查資料，一名居於荃灣的67歲家庭主婦去年11月20日確診，屬源頭不明個案。她曾在11月16日去過百樂會懷舊歌舞廳參與百人生日聚會。百樂會懷舊歌舞由民建聯中西區支部前副主席林炳勳持有，他在爆疫後以負責人身份接受《大公報》訪問時說，當晚有96人，但強調有遵從防疫指示，絕大部份人都聽從職員指示戴口罩。

民政事務總署發言人強調，獲該署簽發合格證明書的會址屬第599F章下的表列場所之一，須遵從政府發出的相關規定及指示。署方會繼續採取嚴厲執法行動，在全港各區會址加強巡查，確保場所負責人及訪客遵守預防及控制疾病規例。

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