【本報訊】復活節長假期結束，多個郊遊地點淪為「垃圾崗」，東龍島尤其嚴重。周小姐上周六到東龍島行山，發現露營地點堆滿垃圾，「多到逼爆廢物回收箱、垃圾箱，放咗好多一袋袋嘅垃圾袋喺地下。」周小姐認為露營人士應考慮小島居民和清潔工感受，將垃圾帶到碼頭、甚至帶返市區棄置，「清潔伯伯得一個人，要一個人推一車垃圾行山路出去，都唔知要推幾多轉。」

東龍島重災 玩殘清潔工

周小姐指當日早上看見一個清潔工執拾垃圾，一車只能運走大約六至七袋，「嗰個位置清走垃圾係要行山路，要上斜、落斜。我見佢一個人將幾袋垃圾放上木頭車，用繩固定好垃圾再推走。」她憶述清潔工伯伯很有禮貌，提醒露營人士垃圾桶爆滿，呼籲自己帶走垃圾，「諷刺嘅係垃圾收集地方寫住『自己垃圾自己帶走』，但係仍然垃圾鋪滿地。」

周小姐形容，疫情下港人的確「屈咗好耐」，惟希望市民愛護環境，「清潔工多數年紀都唔細，佢哋自食其力，紅日假期都默默為大家付出，好辛苦，請大家多多合作。」

除東龍島「淪陷」外，多個郊野熱點亦遍佈垃圾。Instagram專頁hiketoclean的版主阿羊指，周日去西貢深涌、荔枝莊執垃圾，看見碼頭垃圾桶周邊堆滿垃圾，慨嘆他一人之力根本無法運走，「見到直接放棄」。他指部份人在淘寶、迪卡儂購買平價露營用品，只用一兩次就棄置，令郊野垃圾量大增。

facebook專頁「SEA忽」負責人陳Wing經常舉辦淨灘活動，形容復活節假期郊野地區垃圾量大增，有南丫島居民在執拾垃圾時，執到嶄新的手推車、露營墊及小型冰箱等，部份連標籤都未剪走。她上月底到南丫島深灣，發現當地垃圾問題嚴重，估計與非法露營活動有關，當地是唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，她呼籲郊遊人士應有責任心，「唔單止要自己垃圾自己帶走，其實係自己垃圾自己負責。」