日本藝術家「波點女王」草間彌生11件從未曝光嘅早期絕作，今起搶先全球喺香港揭幕展出。焦點作品包括草間彌生兩幅「河川」絕作，《密西西比河》（Mississippi River）同埋《哈德遜河》（Hudson River）。兩幅絕作係女王1960年嘅作品，已經可以睇出草間彌生「無限網」畫風嘅雛形，奠定日後別樹一幟嘅風格。當時藝術家大部份用白色做主調，草間彌生偏以赤紅色調入畫，每幅畫估價去到300萬至500萬美元。

《無題》估價350萬美元

有啲草間粉絲特別鍾情裝置藝術《無限鏡屋》呢類色彩繽紛嘅風格，今次展覽都有類似作品。其中一幅油畫《無題》（Untitled）正正係草間彌生最早融入繽紛色彩嘅範例，估價去到250萬至350萬美元。另外八幅紙上作品，全部屬於草間彌生1957年赴美前嘅作品，當中已經見到唔少草間style，包括波爾卡圓點、花卉等。

呢八件作品屬於「草間彌生：已故廣瀨輝夫醫生珍藏」，原來未成名嘅草間彌生係1960年代移居紐約，當時曼哈頓得兩位日語醫生，其中一位就係廣瀨輝夫，草間彌生機緣巧合搵咗廣瀨醫生治病，兩人成摯友。八件紙上作品，有七件係草間彌生親身由日本帶去美國報答廣瀨醫生嘅禮物。展覽由今起至本月22日，喺金鐘太古廣場一座20樓香港邦瀚斯拍賣中心有得睇。展覽完結後，全數展品會送去紐約邦瀚斯做展，5月12日喺當地舉行拍賣會。

李八方