北京接連推《國安法》和閹割民主選舉後仍未收手，並擬伸手至香港各專業團體。有報道引述前律師會會長蘇紹聰稱，質疑法律界中有律師團體變成政治團體，是否適合繼續自我監管？身兼行會成員的民建聯張國鈞更獻計，指港府可透過修例，收回律師團體的自我監管權，改由政府組織代替。前大律師公會主席梁家傑反駁，實行普通法的民主地區，均實行行業自律，若由政府控制大律師的專業資格，情況便如內地一樣。

蘇紹聰強調法律界需受監管

《星島日報》今日報道，引述蘇紹聰認為律師團體應為純專業團體，政治中立，若被政治團體控制便不再中立，不應給予其自我監管權力，並可參考外國做法，由國家機構或政府的律政機關監管，甚或由獨立運作的機關負責。

蘇更主張市民若認為專業團體已經變質，就可向政府或立法會反映，強調法律界向公眾提供服務的特權需受監管，律政司或立法會司法及法律事務委員會可調查團體需否改變監管權。

張國鈞質疑大律師公會變政治組織

身兼立法會司法及法律事務委員會主席的張國鈞在報道中和應蘇的說法，並將矛頭指向香港大律師公會，並指近日公會換主席事件中，令人質疑公會變成政治組織。他更指摘公會常以專業身份就政治議題發表意見，例如反對高鐵一地兩檢，然後以「法律」包裝行為。他建議港府因應情況修訂《法律執業者條例》收回律師團體的自我監管權，並由政府部門或政府成立的組織代替。

報道亦引述本為律師的謝偉俊指，近年外國趨勢是越來越少由行業自我監管，他亦斥責大律師公會主席夏博義，在上任時建議港府主動修訂《國安法》的言論是公然挑戰《國安法》，將拖累公會位置和專業位置。

《蘋果》已向大律師公會主席夏博義查詢上述建議，但未獲回覆。

梁家傑訝異蘇紹聰不信任同業

前香港大律師公會主席梁家傑回覆《蘋果》查詢時指，對蘇紹聰身為前律師會會長，竟有如此說法感到詫異，直指蘇的說法是要令業界「自廢武功」。梁家傑指出，實行普通法的民主國家或地區，全部都實行行業自律，而法律界由行業自我規管，好處是令客戶放心，保障客戶最大權益，「你嚟到我打官司，可以深信我唔會賣特區政府帳。若果每年要鄭若驊發牌，（律師）要睇住個飯碗、要睇住個牌，內地情況就係咁。」

梁更質疑，蘇紹聰有何證據證實現時律師團體由政治凌駕專業問題，又特意提醒蘇，英國的律師會和大律師公會中，不少會員都為保守黨、工黨等政黨成員，故奇怪蘇為何會有此等對律師會會員抱極大不信任的言論。

梁家傑再強調，港人要珍惜自律，因香港作為受國際信任的國際金融中心、鄭若驊經常強調要發展的仲裁樞紐，「都係因為我哋有獨立嘅行業自律自主嘅制度，（如果）搞政府控制嘅發牌制度，仲點可以擘大眼、擘大口同人講我哋只係服膺專業行事原則？」

大律師公會主席上任後被左報等聯手炮轟

夏博義今年1月下旬上任公會主席後表示，會爭取與港府商討修訂《國安法》，隨即被左報、官媒、中聯辦、港澳辦聯手炮轟，其後公會發聲明指，夏博義的言論只是其個人意見，重申公會不是政治組織該會及主席致力以專業態度維護特區法治、《基本法》、司法獨立及司法公義，亦堅定不移支持《基本法》下一國兩制基本方針。

據《蘋果》了解，現時被針對的專業界別不單止法律界，各專業界別無一倖免。有建制派私下指，保監局的成立令港府覺得，透過獨立機構監管各行各業的做法「有得諗」，故不同政策局正向各自相關的專業界別討論，是否能循收回部份自我監管權的方向推進。

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