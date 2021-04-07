去年初武漢肺炎疫情肆虐，24歲男倉務員趁機在交易平台上訛稱有口罩出售，可在指定時間地點交收，惟最後不見蹤影，詐騙80名苦主合共約12萬港元，並用其中3萬元「課金」打機。倉務員今在區域法院承認欺詐罪，法官林嘉欣押後案件至4月15日判刑，被告繼續還柙候判。

報稱倉務員的被告郭梓軒（24歲）今承認一項欺詐罪，指他在去年1月20日至1月31日間，在網上平台訛稱有口罩出售，欺詐買家約12萬港元。辯方求情指，被告後悔自己乘人之危犯案，懇請法庭盡可能輕判。

案情指，80名年齡介乎16至50歲的事主，在網上交易平台「Carousell」看到由被告刊登的外科口罩售賣廣告，訂購口罩後將款項存入被告前女友駱家燕的戶口。被告透過WhatsApp通知各人在指定時間到旺角港鐵站取貨，惟一眾事主到達後無法聯絡被告，約有20至30人最後集體報警求助。

控方一度申請充公贓款

去年2月，警方在旺角拘捕被告，被告警誡下表示：「阿sir，係我做嘅，係我呃咗呢班人嘅錢。」被告透露，有見口罩需求大增，故在銷售平台放廣告，並以50元或280元定價出售口罩。由於他沒有銀行戶口，一直借用女友戶口出糧，女友對戶口有其他用途並不知情。被告從該戶口取出約8萬元，用了其中3萬元打機，其餘款項由女友主動交還或遭警方搜出沒收。

控方一度申請充公約4.9萬元的涉案款項，惟法官林嘉欣質疑，雖然事主獲發還金額不高，但政府充公款項並不公正。控方最終撤回充公申請，將款項交由警方發還各事主。

【案件編號：DCCC911/20】

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