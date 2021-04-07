立法會今日第二次開會審議涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，不少建制派議員會上對政府修例存有疑慮。其中建制派議員謝偉俊會上形容政府今次修例是「矯枉過過過過正得濟」，將令立法會議員的言論自由不再受到特權法保障，議員隨時因為會上一句說話，而遭律政司質疑其忠誠，再透過提出訴訟即時暫停其職務，「議員日後發言真係要小心翼翼，我唔擔心我自己，但唔等於要有把劍成日插住我哋」，他質問政府：「我想問政策上政府係咪想做到咁盡？」

政制及內地事務局局長曾國衛回應辯稱，政府無任何意圖透過今次修例收窄議員言論空間，又指律政司若然提出暫停議員職務，要有足夠理據和獲得法院採納，「相信標準會提得好高」，過程亦會受到公眾監察。他又指，政府今次修例容許律政司可在議員任內的任何時間，挑戰其議員資格，是為體現人大解釋《基本法》104條時的精神。

律政司權力過大 謝偉俊斥安排失衡

謝偉俊反駁，指政府現時就參選條件定出的「清單」存在極多灰色地帶，認為今次修例將令立法會「廢晒武功」，「因為（律政司司長）提出訴訟係太容易」，表明關注律政司日後將權力過大，「立法會監察政府權力削到非常弱，律政司一個電話打嚟，我哋就乜都唔使講」。謝偉俊又形容，政府今次做法是「一個失衡的安排」，令立法會議員完全失去憲制上保障，日後議員就環保議題與環保組織溝通時，亦可能被政府視為影響香港整體利益而遭DQ，「咁做議員有乜意思，不如做律政司好過？」主持會議的張宇人即說：「不嬲都係做律政司好過做議員，不過律政司得一個，議員有70個」。

謝偉俊其後問到，議員日後是否會受到國安法和今次修例兩大「緊箍咒」影響？政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應時指，人大就《基本法》104條的解釋，「層次高過任何本港法例」，即使立法會議員有特權法提供的保障，亦不可以超越人大上述解釋。

建制派追問何謂「嘗試操控選舉」

民建聯劉國勳會上則關注，若議員反對律政司提出的暫停職務安排，可否獲法院特快處理，鄧忍光回應時未能言明，稱當局無法要求司法機構於何時處理相關案件，但指法院處理2016年涉及6名立法會議員的宣誓案件時，用了少於一個月，即開庭處理，「係好快、非常之快」。

民建聯梁志祥則關注政府有意規管巿民呼籲他人「投白票」的做法，曾國衛回應則指，如果有人組織和煽動選民投白票和廢票，某程度上都是嘗試操控選舉，而投白票亦能影響選舉結果，故此政府要研究是否要在法律上作出規管，以符合人大常委通過修訂《基本法》附件一及附件二，列明特區應當採取措施，依法規管操縱、破壞選舉的行為的要求。

梁志祥其後再追問，若有人鼓勵選民投票支持某個候選人，會否構成非法行為？鄧忍光回應時指，有關做法並無觸犯法例，並指根據現時選舉條例，若然有人呼籲選民投票支持或不支持某人，只需要就相關的選舉開支如實申報即無問題。

旅遊界議員姚思榮會上則問到，若然有人鼓勵他人衝擊中國遊客，是否已屬於可導致參選人被DQ的「負面清單」內有關「影響香港整體利益」的行為，曾國衛回應時稱，他覺得「肯定係」。

最終連同上次會議在內，該委員會僅用了不足夠4小時，即進入逐條審議的程序，由政制及內地事務局助理秘書長黃雅萍逐一讀出修例條文的內容，而直至今日會議結束前，未見任何議員提問。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！