港台多個時政電視節目遭新任廣播處長李百全連番抽起、干預，有線新聞部出現大批記者請辭以聲討管理層借裁員染紅，NOW新聞台由TVB高層空降，香港民研今（7日）公佈最新一份民調，近60%受訪者認為本港傳媒批評特區政府時有顧忌，創紀錄新高；同時受訪者對本港新聞傳媒的公信力評分跌至5.08分，創紀錄新低。新聞學者分析，外界有感傳媒在政治大環境下已「肉隨砧板上」，難以再如實批評特區政府，拖累傳媒公信力。

逾六成受訪者認為港傳媒「批評中央政府時有顧忌」

香港民研於上月22至25日進行，成功訪問逾千名18歲或以上操粵語的香港居民，66%的受訪者認為香港傳媒在「批評中央政府時有顧忌」，58%的受訪者認為傳媒在「批評特區政府時有顧忌」，兩者分別創2018年和1997年新高。

調查亦詢問市民對新聞傳媒公信力評價，以10分為滿分，最新評分為5.08分，紀錄創1997年新低，惟新聞自由的滿意度不跌反升13%，升至2019年8月以來新高，最新滿意率為負13個百分點，即仍以不滿率佔多。

近五成受訪者認為傳媒有自我審查

多間傳媒被整頓，最新結果顯示，53%受訪者認為香港新聞傳媒有自我審查，僅31%受訪者認為沒有。

港人亦對傳媒有否充份發揮言論自由有不滿，46%認為港媒有充份發揮言論自由，比率創1997年新低，45%認為沒有，比率創1997年新高。

學者：港人感《國安法》下傳媒難再批評政府

浸大新聞系前助理教授杜耀明解釋，過去半年以來有不同傳媒機構出現編採及人選問題，如港台節目被抽起、有線新聞部出現集體請辭、NOW新聞台出現高層變動、港台前編導蔡玉玲查冊揭露真相卻被控等，這些均令港人覺得香港在《國安法》下，言論自由不斷收窄，傳媒自我審查，甚至有觀感認為傳媒機構難以再如實批評特區政府，在政治大環境下有如「肉隨砧板上」。

至於為何新聞自由滿意率上升，相反公信力評分則下跌時，杜耀明形容市民會挑選合自己心意的媒體看新聞，對不合意的新聞機構則不會留意，回答相關問題時或會與「新聞自由」的本質有所落差，令兩組評分數字有不同。

民意研究所總監鍾庭耀補充指，新聞自由與公信力的定義不同，前者涉及社會是否容許談論某個話題，後者則涉及是否值得信任，故兩組數字不一定同步下跌。

市民認為香港新聞傳媒的部份表現

批評中央政府時有顧忌：66%（創2018年新高）

批評中央政府時沒有顧忌：24%（創2000年新低）

批評特區政府時有顧忌：58%（創1997年新高）

批評特區政府時沒有顧忌：34%（創1997年新高）

有充份發揮言論自由：46%（創1997年新低）

沒有充份發揮言論自由：45%（創1997年新高）

新聞傳媒公信力評分：5.08分（創1997年新低）

資料來源：香港民意研究所

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