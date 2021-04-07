政府將宣誓制度伸延至區議會，元朗區議員杜嘉倫成為首位民主派區議員，表明因拒絕宣誓而正式辭去議員職務。杜嘉倫今早在Facebook表示，港人在民主派2019年區選大勝後，本期望特區政府聆聽港人意見和聲音，在地區事務和施政上順從民意，惜事與願違，如今只看到政府大力打壓民主派人士，「拘捕嘅拘捕，入獄嘅入獄，未審先判嘅比比皆是。香港法治已死，公義遠離。喺風雨飄搖之下，兩級議會其實難有作為」。他稱在權衡輕重之下，「我決定『心照』，心照不宣，今日已遞辭職信，本月底生效」。

杜嘉倫今日凌晨在其Facebook專頁宣佈「辭職明志」，稱感謝在2015年和2019年區選中支持他，令他成功當選並連任的巿民。他表示，民主派在2019年區選大勝，全取17個區議會的主導權下，香港巿民本來熱切期望政府會聆聽香港巿民意見和聲音，在地區事務和施政上順從民意，「但可惜事與願違，我哋今日睇到香港政府大力打擊、打壓民主派人士，無論係學者、議員、記者、律師、年青人、普通巿民，拘捕嘅拘捕，入獄嘅入獄，未審先判嘅比比皆是。香港法治已死，公義遠離，喺風雨飄搖之下，兩級議會其實難有作為」。

他又指，政府現時僭建修例，要求公職人員、議員宣誓效忠，法律條文苛刻模糊，政府可以隨意解釋，控告區議員違反誓言，「輕則無咗公職職位，重則議員隨時可能深陷囹圄」。他形容，是否宣誓是一個困難決定，「不宣，立即會被褫奪議席，更會被指辜負巿民、選民所託；宣，可能要誠惶誠恐度日，隨時要準備被上門拘捕。權衡輕重之下，我決定『心照』，心照不宣，今日已遞辭職信，本月底生效」。

冀同路人明白處境 強調「香港人」身份不容褫奪

他表示，希望同路人能明白其處境艱難，並強調雖然議員身份不再，但他永遠是香港人，有關身份不容政權奪去，「如果（區議會）仲有得選，我依然期望更加有心、有能力、有知識、有智慧、有視野嘅同路人作好準備，香港人加油」。

今年62歲的杜嘉倫2015年，以傘後組織「香港基督徒社關團契」成員身份參選元朗錦綉花園選區，最終以1,826票，擊敗新界社團聯會時任區議員邱帶娣（1,596票）和新思維成員梁煒堃（144票），並結束邱帶娣30年的區議員生涯。杜嘉倫2019年區選中，以「民主派區選聯盟」成員身份競逐連任，並以4,329票，擊敗經民聯張弓發（3,211票）、民主思路黃頴灝（195票），以及獨立人士陳生發（77票），成功連任。

多名民主派區議員先後以不同理由辭任

屯門區議員李家偉上月底於facebook表明不會宣誓，稱不願接受宣誓「緊箍咒」，不會以言論自由換取留任。在上周三，東區區議會杏花邨選區區議員、註冊護士黃宜則以健康問題為由，辭任區議會工作。仍在還柙的立法會前議員林卓廷和范國威，早前已分別辭去北區區議員和西貢區區議員的職務。

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