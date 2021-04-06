2020年底，特朗普簽署了參眾兩院通過的《外國公司問責法》，要求美國證監會90日內拿出具體監管方案，3月24日，美國證監會出台新規，劍指在美上市的中國公司。新規完善了資訊披露規則，要求在美上市的中企：一、必須符合美國審計標準；二、必須披露董事會成員黨員身份；三、必須自證不受中共控制等。該規則規定已在美國上市的中國公司，如果連續三年不遵守美國審計標準，將面臨退市風險。受此消息影響，在美上市中概股出現持續暴跌，其中，跟誰學、騰訊音樂、唯品會等幾個交易日股價腰斬，百度等出現持續下跌，4月5日，跟誰學再跌10%，目前每股報28.76美元，較今年1月高點149.05美元下跌80%，市值由380億美元縮水到73億美元，縮水2,000億人民幣。

中美全面脫鈎從去年之前的討論進入實際操作階段，比如外交上關閉使領館、關閉孔子學院，軍備競賽與高科技禁運等。皮尤調查顯示89%美國人認為中國是敵人或競爭對手，而非合作夥伴。蓋洛普的民調顯示，美國人對中國的好感度降至歷史新低的20%，是自1979年以來最低點。基於民意大變，國會中參眾兩院在眾多制裁遏制中國法案均已全票或高票通過。中美關係壓艙石是經濟關係，目前已出現脫鈎迹象，一方面是中美原本在產業鏈緊密聯繫，美國對中國稀土依賴度高，「國師」金燦榮教授幾年前叫囂停止對美出口稀土，美國正在與日本、澳洲、加拿大等重建稀土產業鏈；美國計劃與台灣、日本、歐洲和韓國建立晶片產業鏈，台積電準備在美建立高端晶片廠；美國與印度、日本、澳洲正在重建醫藥產業鏈，最新的成果是美國藥廠提供配方，日本資金和技術支撐，澳洲運輸支持，印度成了新冠疫苗最大生產地。在金融領域，最方便脫鈎的是股市，美國和外國公司不能在A股上市，中國有兩百多家公司在美上市，將來新規實施後，大批中概不得不退市，特別是自證不受中國政府控制這一條。

中國建准國際板亦難應對

面對中美股市脫鈎，中方和中資企業不得不做應對，有部份企業選擇在美私有化後再回A股上市，比如奇虎360；有部份企業選擇在香港二次上市，比如阿里巴巴、京東和網易等。

上月底，路透社報道中國擬建一家新股票交易所，主要讓從美上市企業回歸，讓在華外企比如特斯拉、蘋果等在這家新交易所上市等。由於中國人民幣尚不屬於可自由兌換貨幣，報道中很難看出全面對外國公司開放，我覺得只能叫做「准」國際板。當局之所以有這想法當然首當其衝的就是應對中美股市脫鈎；其二，為前述回歸公司提供收容所；其三，加強中美經濟聯繫，做到你中有我我中有你，讓美國不能脫鈎。現實情況中只是美股中有你，你股中沒有美國。其四，從遵循WTO規則和人民幣國際化積極角度看，建立准國際板是必要的，從另一方面看，中國公司可在美上市，美國沒有一家公司在中國上市，美國讓中資企業退市或罰款，中國沒有任何「對等報復」之手段；其五，香港因素。香港在2019年後，有很多國家和機構並不把香港作為一個自由的經濟體，對香港的國際金融中心地位造成很大影響。儘管香港證交所規則沒有變化，但香港和兩年前的融資能力相比還是弱很多的。美國傳統基金會發佈的2021年世界經濟自由度指數，香港首次被剔出評級。香港的國際金融中心未來前景堪憂，融資能力與功能相應會大幅削弱，這是建新准國際板動力。

在沒有自由，起碼是經濟自由保障的地方，根本不可能出現國際金融中心，即便是有也會得而復失，70多年前的國際金融中心上海、現在的香港，那些讓國際金融中心消失的原因不消失；國際金融中心就會消失。

賀江兵

中國金融學者