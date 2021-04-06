習近平所言「百年未有之大變局」，應該在今年兌現。今年是中共建黨100年，即他中國夢的重要組成部份「兩個100年」的第一個。2012年11月29日，十八大上台不過半個月的習近平便帶領新銳中共中央政治局常委參觀國家博物館「復興之路」展覽，習近平在現場提出中國夢，並定義為「實現偉大復興就是中華民族近代以來最偉大夢想」。當時就引發輿論熱議。有傳議論一直議到中紀委書記王岐山處，「毛時候叫『思想』，鄧時候叫『理論』，江時候稱『代表』也是『思想』，胡時候已經降到『觀點』啦。怎麼現在做起夢來了？13億人能一起做夢嗎？」王岐山處都能如此，可想江澤民、朱鎔基、李瑞環、賈慶林、李長春處會到何等地步。2015年1月在中紀委五次全會上，習近平對《中國共產黨紀律處分條例》修改提出「突出重點、針對時弊」，特別加了「妄議中央」，把「醜化黨和國家形象，或者詆毀、誣衊黨和國家領導人」一直擴大到「歪曲黨史、軍史」，以顯示黨紀嚴於國法。

連續八年的「反腐」運動，已經把除了胡錦濤和習近平兩個軍委主席之外的十七、十八屆軍委抓光，還破了江胡時候「刑不上常委」的慣例，直接抓了退休常委、前政法委書記周永康，還有四個公安系統的副部級要員，至今清理政法系統，抓出「兩面人」的任務還在繼續。

偏偏今年的「第一個100年」趕上庚子年，在習近平「東升西降」的指引下，在外交戰狼的鼓動之下，本來以為報復世界36國對新疆棉的抵制，中國會掀起一場抵制H&M、Nike等世界跨國企業的民族主義浪潮，不想反而促成國內搶購名牌的尷尬局面。3月23日上午，中共中央召開2021年首場新聞發佈會，介紹中共成立100周年慶祝活動的有關安排，不曾想沒有安排閱兵。這與當下遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈很不匹配。只有財政部清楚，今年軍費再漲，也拿不出幾十億的閱兵款。從2018年和特朗普打貿易戰開始，經濟的主要任務就成了穩六保六，更不用說鎮壓香港、將疫情散佈全球，害人害己，雪上加霜。

七一勳章頒給誰？

建黨百年最可能提高黨威軍威的，或許就是習近平將首度頒授由他簽發證書的七一勳章。這是現行中共功勳榮譽制度中最高的一級，於2017年7月22日起啟用。中組部副部長傅興國在記者會上公佈了七一勳章人選的四項條件，一、理想信念堅定，對黨忠誠，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」；二、為中國革命、建設、改革，為推進黨的建設新的偉大工程，作出傑出貢獻、建立卓越功勳；三、道德品行高尚、創造寶貴精神財富；四是在全黨全社會具有重大影響、受到高度讚譽。此勳可追授，但受「一般追授給本條例施行後去世的黨員」的限制，毛澤東、劉少奇、朱德、周恩來、鄧小平、陳雲都無緣獲此殊榮。

符合接受七一勳章的，江澤民、胡錦濤首當其衝，但是按照第一款條件的要求，他們願意不願意接受習近平的授勳則是另一個問題。江胡時代的老常委們，包括朱鎔基、李瑞環也存在這個問題。看來最可能獲勳的非2019年去世的李鵬和健在的宋平莫屬。

剛出版的《求是》半月刊，發表了習近平2月20日在黨史學習教育動員大會上的講話，這是他今年發起的全黨學黨史運動動員令。一萬多字的講話全文，披露了此前黨媒沒有公開報道的細節。習近平要求中共黨員在學習黨史時要警惕一些錯誤傾向，諸如誇大黨史上的失誤和曲折；肆意抹黑歪曲黨的歷史、攻擊黨的領導；有的將黨史事件同現實問題刻意勾連、惡意炒作；有的不信正史信野史，將黨史庸俗化、娛樂化，熱衷傳播八卦軼聞，對非法境外出版物津津樂道等。這篇講話全盤否定打倒四人幫之後的思想解放運動、平反冤假錯案和十一屆三中全會，甚至包括十一屆六中全會通過的「建國以來若干歷史問題的決議」中的積極成果，是中共歷史的一次更大的倒退，目的是加強「兩個維護」，為他二十大繼續連任鋪路。

今年清明武漢菊花再次賣斷，30幾萬人湧到墓地祭奠。北京敏感人士3月24日就開始佈控，4月10日才解除。最敏感的地方當然是趙紫陽的墓地，被遮擋得一般人看都看不到。趙紫陽子女趙二軍、王雁南夫婦帶着十幾個河南趕來的親戚，還有三、四個友人事先和墓地管委會聯繫妥當，才能給父母掃墓，只限20來分鐘，合影只限四人，多一人都不行。這就是畏懼，號稱世界第一大黨對自己歷史罪惡的畏懼。香港支聯會已提出今年維園紀念六四的申請，歷史的罪惡豈能用槍枝和監獄從記憶中泯滅！

呂月

中國資深傳媒人