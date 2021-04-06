台灣鳳梨大熱，但吃太多小心出事。中醫師表示，鳳梨可生津止渴、解滯，適合容易口乾口渴，經常食滯的人進食；惟體內有濕或濕熱人士，不宜一次吃太多，否則會加重口臭、爆瘡或皮膚過敏等症狀。鳳梨宜飯後吃或烹調入饌，萬一食到濕熱加重，推介飲兩個茶療急救，並配合日常多運動排汗祛濕。

註冊中醫師彭子芯表示，在中醫角度，鳳梨性味甘、酸、平，有生津止渴、幫助消化的功效，即適合容易口乾口渴、口乾舌燥或經常食滯的人士進食，例如因工作需要經常說話，或進行戶外活動後，感到口乾口渴的情況下吃。而鳳梨與菠蘿屬於同科不同品種、產地的水果，從中醫角度分析，兩者的屬性與功效分別不大。

脾胃濕熱者吃過量鳳梨可致腹瀉

究竟鳳梨是否濕熱？彭稱，鳳梨其實屬性平和，也並非熱性水果，但因鳳梨帶甜，中醫認為甜食可令人體內產生痰濕，故本身有濕或濕重、濕熱的人過量吃鳳梨，便有機會加劇原本的症狀。以脾胃濕熱為例，此類人若一次過吃太多鳳梨，在脾胃方面，可能會感到胃腹脹痛、胃酸增加、容易腹瀉，其他可加劇的濕熱症狀包括易攰、口臭、大便臭、爆瘡、面油多、頭油多等。此外，有些人吃鳳梨後會出現皮膚痕癢、出紅疹、皮膚過敏或濕疹發作等症狀，都可能是對鳳梨敏感，或加重了自身的濕熱所造成。鳳梨也會刺激胃酸分泌增加。

濕重、濕熱主要是形容人體的狀態，中醫認為食物只有寒、熱之分，食物本身沒有濕，但人體吃了某些食物後，有些情況下，可以令身體產生濕或加劇本身的濕，甚至濕熱。彭舉例指，脾胃功能差的人容易積聚濕氣，當他們吃了較甜或較油膩的食物，便可引致痰濕的產生，例如上述提及的鳳梨、芒果等。另一情況是所吃的食物偏熱，若進食人士的體質熱或帶濕，便會加重濕熱問題。常見又甜又熱的水果，包括荔枝、榴槤、龍眼及桃。

濕熱人士日常飲食宜清淡

踏入春天，開始天氣回暖及潮濕，受內外濕夾擊影響，剛過去1至2星期，臨床上多了病人因飲食不節制，例如大飲大食、吃太多甜食或油膩食物、約朋友飲酒、打邊爐、燒烤等，以致脾胃功能失調，例如食滯、身體濕熱加重等問題。也有求診者趁復活節長假期前，預先取一些適合自己體質、具消除熱氣和調理脾胃功效的保健中藥，以防假期食得太熱氣而出事。

彭建議濕重、濕熱人士若吃鳳梨後，本身症狀加重，例如有脾胃濕熱症狀，可煲「陳皮祛濕茶」飲用急救，幫助清熱祛濕、理氣和胃，材料包括陳皮、藿香、木香和野菊花。若只有易攰、容易腹瀉等濕重症狀，沒有熱象，毋須加入野菊花。皮膚過敏、出紅疹或皮膚痕癢人士則可飲「銀花解毒茶」，有清熱解毒、涼血止痕作用，材料有金銀花、野菊花、白鮮皮及丹皮。上述2款急救茶療，都可應用於長假期間，飲食不節制而出事的人。另外，日常飲食宜保持清淡，可多做運動排汗祛濕，尤其經常感到易攰、四肢有重墜感覺的人。

【穴位按揉】

推介可用指腹按揉下列穴位3至5分鐘，有保健功效：

● 合谷、內關及天樞有理氣止痛、改善胃腹脹痛、胃氣等症狀；

● 曲池、外關及風市有清熱疏風、止痕功效。

【吃鳳梨貼士】

● 飯後進食，幫助消化；

● 可先浸鹽水一會兒才吃，減少其可致敏的物質；

● 可煮熟來吃，如炮製鳳梨炒飯、炒雞柳；

● 濕重、濕熱或脾胃差人士，每次最多吃1/4個鳳梨；

● 濕疹患者宜淺嚐，少吃多滋味；

● 容易胃酸過多人士不宜吃太多或飯後吃，因可刺激胃酸分泌增加，令胃部不適。

【急救茶療】

「陳皮祛濕茶」

功效：清熱祛濕、理氣和胃

適合人士：易攰、容易腹瀉、口臭、大便臭、爆瘡、面油多、頭油多等脾胃濕熱症狀的人

材料：陳皮、藿香及木香各10克；野菊花6克

做法：將材料及600毫升水煲半小時即可；若只有易攰、容易腹瀉等症狀，沒有熱象，毋須加入野菊花

「銀花解毒茶」

功效：清熱解毒、涼血止痕

適合人士：皮膚過敏、出紅疹或皮膚痕癢人士

材料：金銀花、野菊花、白鮮皮及丹皮各10克

做法：將材料及600毫升水煲半小時即可

註：可連續飲用2至3日，每日1次，直至症狀緩解為止；若3日後未改善，宜諮詢註冊中醫師意見。上述茶療不適合感冒、月經期間及孕婦服用。

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