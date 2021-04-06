【本報訊】廣播處長李百全上任至今臨時抽起多個港台節目，並計劃按照《公共財政條例》，以有關節目的員工不當使用公帑為理由，向他們追討製作費，包括從薪金或退休金中扣除。有港台員工直斥決定抽起節目而造成浪費者，正正是李百全自己，無理由要員工承擔後果。

本報早前率先報道，李百全抽起《鏗鏘集》及《議事論事》等港台節目後，管理層曾構思如製作人員製作的節目內容未經批准或「過唔到關」，除了涉事節目將會被抽起外，員工亦需要自行負擔有關的製作成本。

本報自上月底開始向港台查詢，港台一直未有正面回應。到昨日港台才承認事件，並指港台作為政府部門，《公共財政條例》適用於港台員工，如政府認為有公務人員受聘時不當地承付開支，可向該人徵收附加費。

根據《公共財政條例》條例，假如有公務人員被認為受聘時不當地承付開支，需要提出令財政司司長滿意的解釋；如果該解釋未令人滿意，財政司司長會向公務人員徵收附加費，數額由財政司司長決定，但數額不可以比製作開支多，亦需要顧及對該公務人員不會造成過份財政困難。

區議員斥政治審查威嚇手段

根據條例，附加費將會從員工的每月薪金、退休金等報酬中扣除，最多可扣該人該月薪金、工資或退休金總額的一半。假如有公務人員因被徵收附加費而受屈，有權在獲悉徵收附加費通知的日期後30日內，向行政長官提出上訴。

有匿名港台員工昨接受有線新聞訪問時指出，大部份港台節目製作人員是根據約章、守則及社會需求製作節目，無理由純粹因管理層個人決定而被罰錢，批評此舉等如逼員工破產或打官司。「處長不斷表示唔滿意嗰啲節目，但又唔講出原因，於是同事不斷修改，但最後啲節目都係播唔到，嘥咗好多額外費用。佢唔願意同員工講究竟佢想做乜嘢節目，呢啲錢係咪應該由李百全處長自己負責返？」

港台節目顧問團成員、沙田區議員黃文萱批評，港台向員工追討製作費是「荒天下嘅大謬」，明顯屬政治審查的威嚇手段。而政府作為最大僱主，亦做了最差的榜樣，其他私人企業僱主亦一定「有樣學樣」，用罰錢方式打壓員工。