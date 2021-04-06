【本報訊】武漢肺炎疫症擾亂全球航空交通，本港僱主招聘外傭時難度大為增加。香港僱傭代理協會主席張結民表示，扣除現時在港的外傭，市場有兩至三成需求依賴外地輸入，若停飛兩周，已足以減少逾千外傭來港，外傭供不應求問題勢將加劇，建議要求外傭接種疫苗後來港，並將檢疫期由現時21天減至14天。

停飛或干擾外傭市場

香港僱傭代理協會主席張結民表示，若對菲律賓實施停飛，將干擾外傭市場，加劇外傭短缺，僱主只能從本地市場中選擇完約或中止合約的外傭，大量外傭須留在宿舍等候，有機會重演過去因宿舍太擠迫而爆疫的問題。

張又指，本港現有兩至三成外傭由外地輸入，「停晒唔嚟，就求過於供」，解釋現時每日有約百名外傭乘坐飛機來港，若停飛兩周，已足以令逾千外傭無法抵港。他又擔心，倘長時間停飛，僱主須要付出額外金錢為外傭簽證續期，甚至或因外傭變卦而要另覓外傭。他建議港府應容許已注射疫苗的外傭，抵港後的檢疫期減少七天，即由現時21天減至14天，稱早前曾與印尼領事館會面，對方將向港府反映建議。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，現時只要有菲律賓客機來港，每班機都有約數百人是來港工作的外傭，如停飛對他們和僱主都有很大影響，「好多等咗好耐，都安排晒嚟又要停，你話係咪好麻煩」。

廖亦希望港府可與當地政府商討，讓外傭優先接種疫苗再來港，相信僱主願意承擔疫苗費用，以保障安全。她又指，以往曾有四至五名來港外傭確診，康復後有數位僱主寧願賠錢解約，不作聘用，故外傭先行接種疫苗後是較理想的解決方法。

對於會否接納業界建議，食衞局稱會繼續密切監察情況，有需要時調整對不同風險地區的強制檢疫要求。