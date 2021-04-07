示威者前年11月11日發起「大三罷」行動，多區市民響應堵路及癱瘓交通，其間有三男兩女涉嫌在九龍城堵路，被控一項非法集結罪，案件今日開審。當時帶隊的警署警長出庭作供時，被辯方質疑現場工聯會的閉路電視實時片段未能反映警署警長所供稱的堵路情況。警署警長翻看片段後，對提問不斷以「唔清楚」或「唔記得」回答。

被告依次為女學生謝昕希（21歲）、女被告梁梓情（26歲）、學生謝尚珉（19歲）、侍應許智佳（24歲）及售貨員吳聲宇（25歲），五人被控一項參與非法集結罪。控罪指眾被告於2019年11月11日在九龍城馬頭角道與馬頭涌道交界參與非法集結。

九龍城軍裝巡邏小隊時任第三梯隊第一小隊警署警長繆國強50820供稱，當日早上負責清除路障的掃蕩工作，於7時10分抵馬頭角道與馬頭涌道的十字路口交界觀察。他看見現場有十多二十人，大部份穿著黑衣，將路邊小巴站牌及欄杆拉出馬路中間，行經車輛因雜物阻塞而停駛，有司機落車親自清理路障。繆觀察一分鐘後，與隊友追截，並以公眾地方行為不檢罪名拘捕五人。

「都影唔到我，都唔知係咪我喺現場」

首被告的辯方大律師隨後播放現場工聯會的閉路電視片段，由繆所稱的7時10分開始，一直播到4分鐘後警員出現，當中看不到有人參與堵路，而且馬路上車輛來往亦相對暢通。

辯方大律師指出，當時堵路者已離開現場。繆則指閉路電視的實時與其手錶的實時未必一致，但同意片段中的影像看不清堵路情況。大律師又指，當時車輛經過會阻礙繆的視線而影響觀察，繆不同意。

次被告的辯方大律師再將閉路片段倒退至7時03分，當中見到有黑衣人將垃圾桶抛往馬路中間，有黑衣人拖欄杆阻礙巴士，亦有人將一些雜物推出馬路。大律師向繆提出連串問題，其作供所指的堵路是否片段中所見的影像，繆多番答以「唔清楚」或「唔記得」。大律師指出，繆口中的「唔清楚」是否即「有可能係，有可能唔係」，繆聞言辯稱：「都影唔到我，都唔知係咪我喺現場，我當時睇到的片段，未必係播緊的內容。」聆訊繼續。

【案件編號：KCCC2055/20】

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