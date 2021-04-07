自去年中《國安法》生效前便退出香港眾志，之後流亡英國的羅冠聰，今日（7日）透過社交網站表示，終獲英國內政部批出庇護。他表示，希望自己的個案能使英國內政部相關部門，更了解香港複雜的政治局勢，盡量給予抗爭者一定的酌情權。

4個月晤難民審批部門 終獲批庇護

羅冠聰指，經過約4個月的申請，與難民審批機關多輪的會面和會談，他終獲英國內政部通知其庇護申請獲批。他相信其申請獲批，是基於他面對過的政治案件、中共以《國安法》的通緝，「諸多證據顯示我是因政治迫害而被迫離開家園，且在可見將來無法回國。」

不過他提到，自己的個案不能代表大部份手足面對的情況，例如抗爭者的個案不一定獲媒體關注而有新聞佐證，抗爭者的個案可能因案件涉及武力衝突而被質疑，「或者是因戰友被捕而產生恐懼並離開香港卻沒有具體證據」。他相信，抗爭者在等待申請庇護面試的和結果時，「隨對未來的迷茫和焦慮」，故很多流亡抗爭者面對的困難「並非一句『申請難民』就可以解決」。

冀成範例 助英更了解港複雜政局

羅希望其個案能使英國內政部更了解香港複雜的政治局勢，盡量給予抗爭者一定的酌情權，「在不損害難民申請的門檻準則時，確保受逼害的抗爭者能夠逗留在安全的地方」。

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