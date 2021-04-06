【本報訊】大館藝術展昨遭左報批鬥後，同日傍晚參觀市民仍絡繹不絕。記者參觀期間，發現被指為「黑暴文宣」的展品未有下架，亦未有發現報道所提及有關「魚蛋革命」和佔中的書籍。有市民參觀後表示，不覺展覽有煽動之處，亦不認同藝術品需要審查才能展出。

市民憂審查越演越烈

根據資料，該展覽位於賽馬會藝方二樓一處走廊，展期至下月2日，逢星期二至星期日早上11時至晚上7時開放，共展出14個不同藝術家的作品。由於展覽位置狹窄，每次場地只能容納四至五人，參觀市民均需要等候。至傍晚6時，參觀市民仍然絡繹不絕，有超過10人等候上一批參觀市民離開，秩序良好。

《文匯報》報道中提到展覽前方一個名為「藝術家書籍圖書館」的圖書角內，有三本抹黑警方及歌頌「暴徒」的書籍，包括《夏愨佔領圖》、《年初一紀事》和《雨傘見聞錄》。然而記者發現，圖書角並非展覽一部份，展覽方一早用黑色布帶，將圖書角和展覽分隔，記者無法仔細翻查圖書角內每本書的內容，但在各個明顯位置，均找不到《文匯報》提及的三本書。

市民陳先生參觀後表示，不覺展品有特別，「純粹只係講吓堅毅」，對展覽遭批鬥大惑不解，感到左派對「煽動」的定義越見模糊，「一般人都唔會好清楚底線喺邊」。他憂慮，未來針對藝術品的審查可能會越演越烈，認為藝術品不應被審查才能上架，「所有作品畀所有市民睇到，係一件好事。」