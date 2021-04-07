警員今年2月在大嶼山北警署門外處理案件時，遭路過的女子搶去身上佩槍，警員隨即將女子制服拘捕。涉案女子早前被控搶劫罪，案件今再訊，控方改控她一項企圖無牌管有槍械或彈藥罪。女被告認罪，求情透露患有強迫症及焦慮症，當日欲搶槍自轟，無意傷害他人。裁判官將判刑押後至本月21日，先替被告索取兩份精神科報告，其間被告須還押小欖精神病治療中心。

被告黃綺婷（33歲）報稱侍應，控罪指她於今年2月9日在東涌大嶼山北警署外，企圖無牌管有槍械或彈藥罪。涉案手槍屬於警務人員50658 Chung Ping Lau，編號為HKP15510。

辯方求情透露，被告與患有抑鬱及強迫症的母親相依為命，是家庭的經濟支柱。而被告自2019年起亦就強迫症及焦慮症求診精神科。案發當日，被告因遭上司指摘工作表現不理想，情緒一時失落，欲開槍了結自己生命，絕無意傷害其他人或損毀他人財產。

辯方又指，被告曾在理工大學修讀設計，但因成績欠佳而輟學，及後擔任侍應至今，直言本案是不幸事件，惟若被告當日成功搶槍自殺，則更屬不幸。

主任裁判官徐綺薇透露，法庭早前已替被告索取兩份精神科醫生報告，報告建議判處醫院令，但考慮到報告已過期，決定先替被告索取更新的精神科醫生報告及感化官報告。徐官表明控罪嚴重，縱使被告無意傷害他人，但手槍有機會走火，法庭不能低估案情的嚴重性。

案發於今年2月9日，警員50658在大嶼山北警署門外處理案件時，被告欲從後搶奪警員位於腰間的手槍。警員見狀一手按著槍袋，一手打被告。被告一度成功搶去手槍，但迅即遭警員搶回。警員及後將她制服拘捕，被告於警誡下稱：「我唔開心，我想自轟。」

【案件編號：WKCC585/21】

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