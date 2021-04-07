數百名市民前年10月4日在蒙面法生效前夕，到元朗區集會抗議惡法，及後演變成警民衝突，其間有便衣警稱腳邊被擲汽油彈、擔心生命受威脅下開槍，射中14歲少年的左大腿。事隔近一年後，少年被控暴動及蓄意嚴重傷人罪，上月在粉嶺裁判法院少年法庭承認暴動罪。代表被告的資深大狀駱應淦今透露，被告沒有怪責開槍警員，「若畀暴力群眾包圍，（被告）一樣會開槍」。主任裁判官蘇文隆最終判被告進入教導所，並須留案底。

被告現已15歲，上次進入法庭前於庭外與女親友及十多名朋友話別，其間各人不時與被告擊拳相擁，多人流淚，散庭後多名友人更泣不成聲。被告與親友今日情緒冷靜，未再揮淚。其中一名可入庭旁聽的女親友在散庭時，將判刑結果告知部份未能入庭的被告朋友，其間情緒一度波動，需用紙巾拭淚。

被告今繼續由資深大律師駱應淦代表。駱指被告的教導所報告內容「好正面」，顯示被告有悔意，「佢唔怪控方第二證人（開槍警員），若畀暴力群眾包圍，（被告）一樣會開槍」。駱又指，被告入世未深，當日「連登」號召市民到場，被告事發時其實是受群眾情緒影響。

駱並在庭上讀出被告父親撰寫的求情信，指被告深感後悔，日後會痛改前非，他亦會好好管教被告，支持被告重投社會，望裁判官能從輕法落。駱又呈上證書，顯示被告擅長打藍球，希望裁判官能依照報告建議，判被告入教導所。

主任裁判官蘇文隆判刑時指，考慮辯方求情陳詞、案件嚴重性，以及被告確有槍傷等因素，遂判被告入教導所，但須留下案底。

辯方曾要求索取多份報告遭拒

被告原本被控蓄意導致他人身體受嚴重傷害以及參與暴動罪。傷人控罪指被告於2019年10月4日在元朗大棠路近青山公路元朗段交界，和其他不知名人士非法及惡意傷害警員1877陳港橋。暴動罪則指被告於同日同地與其他不知名人士參與暴動。

被告早前承認暴動罪，蓄意嚴重傷人罪則存於法庭檔案，不予起訴。駱於被告認罪後，一度要求法庭為被告索取多份報告，惟蘇官最終下令只索取教導所報告。

案情指，前年10月4日蒙面法實施前一天，網民號召於元朗聚集以示反對，為數約200名示威者於晚上在元朗大堂路與青山公路交界聚集。到晚上8時半，警員到場發現情況開始混亂，有人手持鐵通雨傘叫囂。此時涉案便衣警及其他警員乘坐無徽號私家車到場展開驅散。

部份警員落車後，便衣警乘坐私家車開車離開時，遭多人包圍，其間不斷有人拍打其車窗，要求他出示委任證，有人突然扯開車門，搶去便衣警手上警棍。

便衣警逐棄車離開車廂，其間有人扯其頸部，他隨即拔出配槍向被告大腿位置開槍。一枚汽油彈落在他的腳邊爆開，兩名蒙面男子上前企圖奪取其配槍時，另一枚汽油彈再落於他身旁。

便衣警事後送院，證實頭部有兩處分別4厘米及2厘米裂傷，手臂及背部亦有多處瘀傷，身體有百分之二皮膚燒傷。而被破壞車輛屬於政府外租車輛，事後發現車輛泵把被扯甩，車窗及車門亦被破壞。

負責搜證警員於新聞片段找到便衣警開槍及被告受傷過程，指被告中槍後曾一拐一拐步離現場。被告最後證實左邊大腿中槍，手術中在肌肉層取出三塊彈頭碎片。案情指被告於警誡下承認犯案，後來在錄影會面時則不作任何回應。

【案件編號：FLCC700046/20】

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