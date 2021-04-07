現時全球主要應用的武漢肺炎疫苗，一般相信抗體水平可維持最少6個月，惟有效率改變多少尚未有研究數據。輝瑞藥廠與BioNTech藥廠的最新研究顯示，接種BioNTech疫苗後半年，有效率仍然達91.3%。研究亦發現，疫苗預防南非變異病毒株（N501Y.V2或B.1351）的功效達100%。

是次研究屬於BioNTech疫苗的三期臨床研究，最新數據披露，在46,307名參與者當中，最終有927人於半年後染疫，其中77人接種BioNTech疫苗，另外850人為對照組。以此納入公式計算，接種疫苗半年後的有效率為91.3%。

至於預防南非變異病毒株，在800名參與者當中，有9人染疫，由於全屬對照組，接種疫苗一組沒人感染，得出預防有效率為100%。

BioNTech聯合創始人兼行政總裁Ugur Sahin稱，研究證明疫苗可以有效預防目前流行的病毒變異，是群體免疫、結束武肺疫情的關鍵因素。

其他藥廠的武漢肺炎疫苗，例如科興、阿斯利康、強生等，一般相信其抗體水平可維持6個月或以上，但確實有效率下跌多少，未有確實數據。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶，上月28日在國務院聯防聯控記者會上，被問及科興疫苗的有效期多久時，僅表示「目前通過抗體水平監測，（有效期）大概是6個月以上」，但沒有透露具體數字。若抗體水平大幅下跌，會影響有效率，一般而言需要再次打針來刺激免疫系統再產生抗體。

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