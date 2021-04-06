屯門區議會議員、第 46 屆中大學生會幹事會副會長潘智鍵認為，中大校方2月初發出的聲明只是陳腔濫調，沒料到25日的聲明竟會如此粗暴地收回幹事會的權力，「無諗過校方會唔承認當選嘅學生會！」五年前身為時任中大學生會副會長的他，形容多年來學生會與校方都是「有商有量」的，互相尊重大家的想法，覺得這次做法明顯是為了「面子」，「朔夜已撤回政綱，咁都有可能犯法？根本就係要你死唔畀你存在」。

潘智鍵覺得這件事實在太瘋狂，校方目的是要提醒所有學生，「佢哋咩事都做得出，學生會可以反抗嘅地方好有限，錢、權、地都喺校方手上」。他亦質疑聲明中校方的決定，非常含糊不清，「話停收學生會會費，但學生會還包括學生報、電台等，咁佢哋都會無錢用？另外就係要求學生會註冊為社團或公司，自行承擔法律責任，但學生會嘅地位已列明於《香港中文大學條例》附表 1 規程 25 第 7 項中，係屬於中大嘅法定部份，如何再另行註冊？到時會否鬧雙胞胎？」

文字獄降臨 創校風骨無存

他形容，這是校方對學生史無前例的打壓，「明顯感到反送中運動後，校方要加速清算呢班學生，國安法實施後出現文字獄，無法容納異見討論，唔好再幻想校方會保護學生，創校風骨蕩然無存」。他覺得未來幾年將會更難行，「無可能一時三刻變到個蔡元培出嚟」，一切都變得陌生，「大學四年中大已經變成我屋企，𠵱家返屋企要check身份證，人面全非，好痛心」。