特區政府為配合中共全速閹割香港選舉制度，下周三（14日）會向立法會進行修改選舉制度的本地立法相關條例草案的首讀工作。

勞福局長羅致光今早與20多名不包括民主派在內的勞工界代表會面，包括公務員團體、勞聯、工聯會等，就人大常委會通過修改本港選舉制度作解說。工聯會立法會議員陸頌雄會後表示，當「完善」選舉制度，落實愛國者治港後，議會將「較理性及和諧」，希望政府在勞工政策上展現承擔。

料未及今屆取消強積金對沖

有份出席會議的工聯會成員梁子穎，會後則引述羅致光在會上透露，修改選舉制度的本地立法相關條例草案，將於下星期三交上立法會首讀。他又指，政府會上稱取消強積金對沖的法案，未必能在今屆提上立法會，可能要待下屆才能完成法案工作，他對此表示失望。

特首林鄭月娥上月底表示，目標是4月中提交條例草案予立法會審議，當中涉及主體法例及附屬法例約20多條，期望立法會5月底完成審議，6月開始重新選民登記，即立法會只有一個半月時間審議便通過修例。

翻查紀錄，立法會主席梁君彥上周已表示，由於政府希望在本月中向立法會提交條例草案，所以他亦打算在本月中加開會議，安排首讀相關法例，讓法案委員會可以全速進行審議工作。

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